Кругова порука — причина непритягнення суддів до відповідальності, — експерт

Притягнути суддів до відповідальності за кримінальні й адміністративні правопорушення дуже складно. Існує безліч випадків, коли їм вдається уникнути покарання.

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Юрист фундації DEJURE Володимир Гришко в коментарі Фокусу наголошує, що швидкий розвиток подій у справі Князєва можна пояснити тим, що суддю було викрито на гарячому, ніхто не міг очікувати, що голова, як казали, найоновленішого внаслідок судової реформи суду вдасться до таких дій. Гришко зазначає: зазвичай притягнення до відповідальності суддів — складна історія, існує багато випадків.

"Чому так відбувається? Одну причину віднайти дуже складно. У кожній зі справ вони можуть бути особливими, — продовжує він. — Одна з основних — це питання судової кругової поруки. ВРП часто відмовляла правоохоронцям у дозволі взяти суддю під варту, а тому прокурори не могли просити про арешт. Також судді не відсторонювали порушників від здійснення правосуддя. І цілком реальна ситуація, коли щодо судді могла бути заслухана справа в антикорупційному суді, а після засідання той ішов у свій суд і виносив там рішення".

Гришко наводить приклад кругової поруки — випадок судді Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Любові Маруліної, яка, за даними правоохоронців, керувала автівкою з ознаками сп’яніння.

"На місці зупинки вона відмовилася перевіряти рівень алкоголю в крові, справа пішла в Дарницький районний суд Києва. І там провели махінацію з авторозподілом, зазначивши спеціалізацію справи — вона нібито стосувалася неповнолітніх. А за такою спеціалізацією в суді була лише одна суддя — голова Тетяна Щасна. Вона згодом закрила провадження у зв’язку з відсутністю події та складу адмінправопорушення. Так Маруліна не була покарана. Цікаво, що раніше ОАСК рятував саму Щасну, скасовуючи висновок Громадської ради доброчесності. Ніби такий бартер відбувся", — говорить Володимир Гришко.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що НАБУ спіймало голову Верховного суду Князєва на хабарі майже 3 млн доларів. Під час брифінгу керівники антикорупційних органів повідомили, що розслідування в справі триває з початку 2023 року. Саме тоді їм стало відомо про створення злочинного угруповання, так званого бек-офісу, із залученням суддів і керівництва Верховного Суду.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Непідсудні. Справа Князєва та інших: чому так складно відправити до вʼязниці суддів".