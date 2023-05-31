"Не воспринимает ничего": Путин боится за свою жизнь, других аргументов не существует, — генерал

По словам генерала Маломужа, на Западе отслеживают ситуацию с ядерным оружием в режиме онлайн, чтобы в случае подготовки или зарядки ядерным зарядом носителя нанести упреждающий удар.

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Российский президент Владимир Путин не воспринимает никаких аргументов, кроме тех, что несут непосредственную угрозу его жизни. Об этом в комментарии Фокусу рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.

"У меня был личный опыт общения с Путиным. Хочу сказать, что он не воспринимает ничего, кроме супер критических аргументов против него и РФ. Только прямая непосредственная угроза его жизни", — говорит Маломуж.

По словам генерала, из совместного решения Путина и Лукашенко о размещении ядерного оружия следует их солидарная ответственность за подготовку террористического акта с применением ядерного оружия, аналогов которого не было в истории.

"Именно поэтому сейчас по оперативным каналам идут предупреждения о последствиях применения такого оружия. На Западе отслеживают ситуацию в режиме онлайн, поэтому на момент подготовки или зарядки ядерным зарядом носителя может быть нанесен упреждающий удар", — пояснил он.

Западные спецслужбы по оперативным каналам постоянно передают в РФ о неизбежности ответа с использованием ядерного вооружения. Последним аргументом всегда является официальное заявление, чтобы на весь мир в последний раз сделать предупреждение.

Напомним, 25 мая министры обороны РФ Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали документ о размещении на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия. К 1 июля 2023 года на территории республики должно завершиться строительство специального хранилища, где будут храниться ядерные заряды.

В 2022 году Минск получил и поставил на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые могут иметь ядерные боеголовки. Тогда было заявлено о возможности модернизации белорусских штурмовиков Су-25 к способности нести ядерные заряды.

Больше читайте в материале Фокуса " Бомба у Лукашенко, кнопка у Путина. Куда прилетит ответ, если из Беларуси запустят ядерное оружие ".

Также 28 мая президент Беларуси Александр Лукашенко призвал другие государства вступать в так называемое Союзное государство. При этом он пообещал предоставить таким странам ядерное оружие.