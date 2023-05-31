"Не сприймає нічого": Путін боїться лише за своє життя, інших аргументів не існує, — генерал

За словами генерала Маломужа, на Заході відслідковують ситуацію з ядерною зброєю в режимі онлайн, щоб у випадку підготовки чи зарядження ядерним зарядом носія завдати упереджувальний удар.

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Російський президент Володимир Путін не сприймає жодних аргументів, крім тих, що несуть безпосередню загрозу його життю. Про це в коментарі Фокусу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж.

"Я мав особистий досвід спілкування з Путіним. Хочу сказати, що він не сприймає нічого, крім супер критичних аргументів проти нього та РФ. Лише пряма безпосередня загроза його життю", — говорить Маломуж.

За словами генерала, зі спільного рішення Путіна та Лукашенка про розміщення ядерної зброї виходить їхня солідарна відповідальність за підготовку терористичного акту з застосуванням ядерної зброї, аналогів якого не було в історії.

"Саме тому зараз по оперативним каналам йдуть попередження про наслідки застосування такої зброї. На Заході відслідковують ситуацію в режимі онлайн, тому на момент підготовки чи зарядження ядерним зарядом носія, може бути завдано упереджувального удару", — пояснив він.

Західні спецслужби по оперативним каналам постійно передають в РФ про неминучість відповіді з використанням ядерного озброєння. Останнім аргументом завжди є офіційна заява, щоб на весь світ востаннє зробити попередження.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони РФ Сергій Шойгу та Білорусі Віктор Хренін підписали документ про розміщення на території Республіки Білорусь нестратегічної ядерної зброї. До 1 липня 2023 року на території республіки має завершитися будівництво спеціального сховища, де зберігатимуть ядерні заряди.

В 2022 році Мінськ отримав та поставив на бойове чергування зенітно-ракетні комплекси С-400 та оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", що можуть мати ядерні боєголовки. Тоді було заявлено про ймовірність модернізації білоруських штурмовиків Су-25 до здатності нести ядерні заряди.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Бомба у Лукашенка, кнопка у Путіна. Куди прилетить відповідь, якщо з Білорусі запустять ядерну зброю".

Також, 28 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав інші держави вступати до так званої Союзної держави. При цьому він пообіцяв надати таким країнам ядерну зброю.