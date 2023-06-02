Армения не союзник России в войне против Украины, — Никол Пашинян

По словам Пашиняна, вслух прежде это не проговаривалось. Но в Армении воспринимают войну в Украине с тревогой, поскольку это напрямую отражается на всех отношениях.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не союзник РФ в войне, которую кремлевское руководство ведет в отношении Украины. Армянский премьер отметил, что военные действия в Украине сказывается на всех международных отношениях. Об этом он заявил в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News.

По словам Пашиняна, вслух прежде не проговаривалось, что Армения не союзница России. Но в Армении воспринимают войну в Украине с тревогой, поскольку это напрямую отражается на всех отношениях.

Он также отметил, что страны Запада рассматривают его страну в качестве союзника РФ, однако в самой России понимают, что официальный Ереван против военных действий.

Никол Пашинян во время интервью с чешским изданием

"Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит, мы уязвимы", — объяснил Пашинян.

Армянский лидер хотел бы избежать каких-либо столкновений, однако положение усложняется, и поле для маневров сужается.

Никол Пашинян

По его словам, Армения уклоняется и не высказывает своей позиции не потому, что ее нет, а потому что у них достаточно собственных проблем.

В Кремле уже оценили высказывание Пашиняна. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "это приняли во внимание".

Напомним, что участие в ОДКБ мешает Армении закупать оружие. Такое созданное Путиным "мини-НАТО", по мнению журналистов, разваливается, а Пашинян дистанцируется от РФ. Он отказался принимать учения войск ОДКБ в Армении в 2023 году, которые должны проходить под руководством Москвы.

Также сообщалось, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и выйти из ОДКБ.