Вірменія не союзник Росії у війні проти України, — Нікол Пашинян

За словами Пашиняна, вголос раніше це не промовлялося. Але у Вірменії сприймають війну в Україні з тривогою, оскільки це прямо позначається на всіх відносинах.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником РФ у війні, яку кремлівське керівництво веде щодо України. Вірменський прем'єр зазначив, що воєнні дії в Україні позначаються на всіх міжнародних відносинах. Про це він заявив в інтерв'ю чеському телеканалу CNN Prima News.

За словами Пашиняна, вголос раніше не промовлялося, що Вірменія не є союзницею Росії. Але у Вірменії сприймають війну в Україні з тривогою, оскільки це прямо позначається на всіх відносинах.

Він також зазначив, що країни Заходу розглядають його країну як союзника РФ, однак у самій Росії розуміють, що офіційний Єреван проти воєнних дій.

Нікол Пашинян під час інтерв'ю із чеським виданням

"Виходить, що ми нічиї союзники в цій ситуації, а значить, ми вразливі", — пояснив Пашинян.

Вірменський лідер хотів би уникнути зіткнень, проте становище ускладнюється, і поле для маневрів звужується.

Нікол Пашинян

За його словами, Вірменія ухиляється і не висловлює свою позицію не тому, що її немає, а тому що в них достатньо власних проблем.

У Кремлі вже оцінили висловлювання Пашиняна. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "це взяли до уваги".

Нагадаємо, що участь у ОДКБ заважає Вірменії закуповувати зброю. Таке створене Путіним міні-НАТО, на думку журналістів, розвалюється, а Пашинян дистанціюється від РФ. Він відмовився приймати навчання військ ОДКБ у Вірменії у 2023 році, які мають відбуватися під керівництвом Москви.

Також повідомлялося, що Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану та вийти з ОДКБ.