Если ВС РФ устроят теракт на ЗАЭС, последствия ощутит все человечество, — Шмыгаль (видео)

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на данный момент ЗАЭС не работает, уровень воды в пруде для охлаждения находится на технически необходимой отметке.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нельзя допустит того, чтобы Россия совершила на Запорожской атомной электростанции теракт, так как последствия ощутит на себе все человечество. Об этом он рассказал в своем обращении.

По его словам, на данный момент ЗАЭС не работает, уровень воды в пруде для охлаждения находится на технически необходимой отметке.

"Украина настаивает на демилитаризации ЗАЭС, чтобы Россия не совершила еще один теракт, который будет иметь катастрофические последствия для всего человечества", — отметил Шмыгаль.

Кроме того, он также рассказал о шагах, которые будут предприняты для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

По его словам, министр внутренних дел Игорь Клименко был назначен руководителем работ по ликвидации последствий этой террористической атаки. Сейчас создается штаб по ликвидации последствий.

Также из Фонда восстановления выделят 1,5 млрд гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов для обеспечения Кривого Рога, Никополя и Марганца питьевой водой. Кроме того, было решено выделить Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

Шмыгаль рассказал о новых решениях в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС

Напомним, что специалисты рассказали, когда будет пик разлива воды в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. По оценкам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, уровень воды в Херсоне может подняться более чем на три метра. Есть риск подтопления более 37 населенных пунктов вдоль Днепра.

Кроме того, эколог Станислав Игнатьев заявил, что подрыв Каховской ГЭС разрушил ландшафтные системы Днепра. Вода уничтожила места гнездования редких и перелетных птиц. Экологи также говорят про животных, которые не смогли мигрировать.