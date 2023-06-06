Якщо ЗС РФ влаштують теракт на ЗАЕС, наслідки відчують все людство, — Шмигаль (відео)

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на цей час ЗАЕС не працює, рівень води у ставку для охолодження знаходиться на технічно необхідній позначці.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не можна допустити того, щоб Росія здійснила на Запорізькій атомній електростанції теракт, оскільки наслідки відчують на собі все людство. Про це він розповів у своєму зверненні.

За його словами, на цю мить ЗАЕС не працює, рівень води у ставку для охолодження знаходиться на технічно необхідній позначці.

"Україна наполягає на демілітаризації ЗАЕС, щоб Росія не вчинила ще одного теракту, який матиме катастрофічні наслідки для всього людства", — зазначив Шмигаль.

Крім того, він також розповів про кроки, які будуть здійснені для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

За його словами, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка було призначено керівником робіт з ліквідації наслідків цієї терористичної атаки. Наразі створюється штаб із ліквідації наслідків.

Також із Фонду відновлення виділять 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водопроводів для забезпечення Кривого Рогу, Нікополя та Марганцю питною водою. Крім того, було вирішено виділити Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн гривень на забезпечення потреб регіонів у воді.

Шмигаль розповів про нові рішення у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС

Нагадаємо, що фахівці розповіли, коли буде пік розливу води внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. За оцінками гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, рівень води в Херсоні може піднятися більш як на три метри. Є ризик підтоплення понад 37 населених пунктів уздовж Дніпра.

Крім того, еколог Станіслав Ігнатьєв заявив, що підрив Каховської ГЕС зруйнував ландшафтні системи Дніпра. Вода знищила місця гніздування рідкісних та перелітних птахів. Екологи також говорять про тварин, які не змогли мігрувати.