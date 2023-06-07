Пушилин заявил, что Украина якобы подорвала Каховскую ГЭС из-за страха наступления РФ

По словам главы оккупационной администрации Донецкой области, Киев якобы заранее просчитал риски и решил обезопасить себя во время анонсированного ранее наступления и не допустить продвижения ВС РФ.

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Руководитель российской террористической группировки и глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил, что киевские власти якобы приняли решение разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) из опасений перед возможными наступательными действиями со стороны Вооруженных сил России. Об этом главарь российских боевиков 7 июня рассказал в интервью "РИА Новости".

"Мы видим — по крайней мере, я не исключаю, — что в какой-то части они… решили себя обезопасить, чтобы в полной мере переключиться на пресловутое контрнаступление на других участках фронта", — сказал Пушилин.

Пушилин отметил, что наблюдается активизация украинской стороны, особенно в использовании личного состава и техники, включая новые поставки, включая танки Leopard. Он считает, что Украина сознательно преследует цель разрушить критическую инфраструктуру и нанести вред как себе, так и Российской Федерации.

По его словам, "киевский режим" оценил, что вред, нанесенный себе, будет незначительным, но будет иметь существенные последствия для России.

Кто на самом деле подорвал плотину Каховской ГЭС

6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин объявил о начале эвакуации из районов, расположенных в опасной зоне.

Также 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области россияне осуществили намеренно. Оккупанты хоть и планировали это сделать, но действовали очень хаотично и допустили затопление собственной техники.

Кроме того, 6 июня советник глава Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что согласно предварительной информации, за подрывом Каховской гидроэлектростанции стоит 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ.

Напомним, 7 июня NYT писал, что самая вероятная причина разрушения Каховской гидроэлектростанции — это подрыв сооружения изнутри. Согласно выводу экспертов, ракетный удар не вызвал бы столь мощного разрушения.