"Цена войны": президент Чехии призвал усиленно следить за россиянами, живущими в Европе

Петр Павел считает необходимым усилить наблюдение за российскими гражданами, проживающими в Европе, в свете активной деятельности российских спецслужб на территории Европейского Cоюза.

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Президент Чехии Петр Павел в интервью изданию "Радио Свобода" подчеркнул, что в период продолжающейся войны России против Украины меры безопасности в отношении российских граждан должны быть более строгими, чем в обычные времена.

"Я думаю, что в нескольких войнах в прошлом, когда война продолжается, меры безопасности в отношении граждан России должны быть более жесткими, чем при нормальных условиях. Все россияне, живущие в западных странах, должны больше быть под наблюдением по сравнению с прошлым. Потому что они граждане страны, которая ведет агрессивную войну. Мне жаль этих людей, но с другой стороны, когда мы посмотрим в прошлое, когда началась Вторая мировая война, то все японцы, которые жили в Соединенных Штатах, были под строгим наблюдением. Это просто цена войны", — заявил Павел.

Такое решение президента Чехии связано с необходимостью защиты и обеспечения безопасности в рамках усиления контроля над деятельностью российских спецслужб на территории ЕС. Подобные меры направлены на обеспечение безопасности и предотвращение потенциальных угроз, связанных с активностью российских граждан.

15 мая Фокус писал о том, что президент Чехии призвал быстрее поставлять Украине вооружения. Как рассказал чешский лидер Петр Павел, чем позже помощь от западных партнеров поступит, тем менее полезной она будет для готовящегося контрнаступления ВСУ. Осенью достигнуть успеха украинским военным будет сложнее.

Ранее, 12 мая, сообщалось о том, что президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел заявил о высокой вероятности того, что ожидаемое контрнаступление Украины окажется успешным. ВСУ будут пытаться освободить свои территории от оккупантов. Вместе с тем он отметил, что контрнаступательная операция может быть сопряжена со значительными потерями, если российские силы будут грамотно действовать в обороне.