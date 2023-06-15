"Ціна війни": президент Чехії закликав посилено стежити за росіянами, які живуть у Європі

Петро Павло вважає за необхідне посилити спостереження за російськими громадянами, які проживають у Європі, у світлі активної діяльності російських спецслужб на території Європейського Союзу.

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Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" підкреслив, що в період війни Росії проти України, що триває, проти України заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайні часи.

"Я думаю, що в кількох війнах у минулому, коли війна триває, заходи безпеки щодо громадян Росії мають бути жорсткішими, ніж за нормальних умов. Усі росіяни, які живуть у західних країнах, мають більше бути під наглядом порівняно з минулим. Тому що вони громадяни країни, яка веде агресивну війну, мені шкода цих людей, але з іншого боку, коли ми подивимося в минуле, коли почалася Друга світова війна, то всі японці, які жили в Сполучених Штатах, були під суворим наглядом", — заявив Павел.

Таке рішення президента Чехії пов'язане із необхідністю захисту та забезпечення безпеки в рамках посилення контролю за діяльністю російських спецслужб на території ЄС. Подібні заходи спрямовані на забезпечення безпеки та запобігання потенційним загрозам, пов'язаними з активністю російських громадян.

15 травня Фокус писав про те, що президент Чехії закликав швидше постачати Україні озброєння. Як розповів чеський лідер Петр Павел, чим пізніше допомога від західних партнерів надійде, тим менш корисною вона буде для контрнаступу ЗСУ, що готується. Восени досягти успіху українським військовим буде складніше.

Раніше, 12 травня, повідомлялося про те, що президент Чехії та колишній генерал НАТО Петр Павел заявив про високу ймовірність того, що очікуваний контрнаступ України виявиться успішним. ЗСУ намагатимуться звільнити свої території від окупантів. Водночас він зазначив, що контрнаступальна операція може бути пов'язана зі значними втратами, якщо російські сили грамотно діятимуть в обороні.