Кима могут назначить главой администрации Киева: Зеленский созывает СНБО

Алексей Данилов обещает рассмотреть вопросы доступности бомбоубежищ и коррупции в судебной системе. После докладов топ-чиновников могут быть кадровые перестановки.

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня собирается провести заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.

Основные рассматриваемые вопросы — доступность бомбоубежищ, коррупция в судебной системе и евроинтеграция. По словам Данилова, все бомбоубежища в Киеве проверили, ожидаются кадровые перестановки по итогам заседания СНБО.

Данилов рассказывает о заседании СНБО с 1-й минуты

"По результатам докладов будут приняты решения. Не исключаю, что могут быть приняты кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, которые рассматриваются", — пояснил он.

Данилов не уточнил, какие именно перестановки возможны. Все решения принимает СНБО голосованием 2/3 его участников, добавил секретарь.

С докладами во время заседания выступят глава СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Камышин отвечал за проверки укрытий в Киеве, а Клименко — по стране.

Виталия Кима могут назначить главой КГВА

В СМИ 22 июня появилась информация о возможном назначении Виталия Кима на должность главы Киевской городской военной администрации. Ким не поделился подробностями, но журналисты утверждают, что он уже согласился и в ближайшие дни его могут вызвать в Киев на работу.

В общении с журналистами Виталий Ким говорил, что впервые слышит о своем возможном назначении на пост главы Киевской ОВА.

Место главы Николаевской ОВА может занять Георгий Решетилов, заместитель Кима.

Напомним, что Голосеевский райсуд Киева приговорил к домашнему аресту директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука из-за гибели людей возле закрытого укрытия.

Фокус ранее писал, что 1 июня во время ракетного удара ВС РФ по Киеву произошла трагедия возле бомбоубежища в Деснянском районе. Укрытие было закрыто, после падения снаряда погибли три человека.