Ким может возглавить военную администрацию Киева: топ-чиновник уже отреагировал

Глава Николаевской ОВА отказался прямо отвечать на вопрос о том, согласится ли он на работу в столице после предложения ОП. Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее намекал на кадровые перестановки.

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Новым начальником Киевского городской военной администрации может стать глава Николаевской ОВА Виталий Ким, однако сам он не спешит делиться подробностями. Об этом сообщает издание "Цензор.нет", ссылаясь на собственные источники.

По информации журналистов, Виталий Ким уже дал согласие на то, чтобы возглавить КГВА и в ближайшие несколько дней его могут вызвать в Киев на работу. В четверг или в пятницу, как обсуждают в стенах Николаевской ОВА, обо всем станет известно.

На место Виталия Кима могут назначить его заместителя Георгия Решетилова, а вот сам глава Николаевской ОВА заменит Сергея Попко. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона намекал на громкие кадровые решения.

Назначение на должность главы КГВА: ответ Кима

Комментируя слухи журналистам издания LB, Виталий Ким не подтвердил свое возможное назначение на должность главы Киевской городской военной администрации.

"Впервые об этом слышу", — заявила глава Николаевской ОВА.

Когда его журналисты спросили, готов ли он дать положительный ответ, если от Офиса президента поступит такое предложение, Виталий Ким вновь ушел от ответа.

"Я не готов это обсуждать", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня сообщалось, что прокуратура и полиция приходили с обысками в КГГА. По словам спикера ведомства Надежды Максимец, следственные действия проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.