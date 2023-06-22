Кім може очолити військову адміністрацію Києва: топчиновник уже відреагував

Голова Миколаївської ОВА відмовився прямо відповідати на запитання про те, чи погодиться він на роботу в столиці після пропозиції ОП. Секретар РНБО Олексій Данілов раніше натякав на кадрові перестановки.

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Новим начальником Київської міської військової адміністрації може стати голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, однак сам він не поспішає ділитися подробицями. Про це повідомляє видання "Цензор.нет", посилаючись на власні джерела.

За інформацією журналістів, Віталій Кім уже дав згоду на те, щоб очолити КМВА, і найближчими днями його можуть викликати до Києва на роботу. У четвер або в п'ятницю, як обговорюють у стінах Миколаївської ОВА, про все стане відомо.

На місце Віталія Кіма можуть призначити його заступника Георгія Решетилова, а ось сам голова Миколаївської ОВА замінить Сергія Попка. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону натякав на гучні кадрові рішення.

Призначення на посаду голови КМВА: відповідь Кіма

Коментуючи чутки журналістам видання LB, Віталій Кім не підтвердив своє можливе призначення на посаду голови Київської міської військової адміністрації.

"Уперше про це чую", — заявила голова Миколаївської ОВА.

Коли його журналісти запитали, чи готовий він дати позитивну відповідь, якщо від Офісу президента надійде така пропозиція, Віталій Кім знову уникнув відповіді.

"Я не готовий це обговорювати", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що прокуратура і поліція приходили з обшуками в КМДА. За словами речниці відомства Надії Максимець, слідчі дії відбуваються в Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я.