"Патриоты для понтов": "слугу народа" Дмитриеву заметили с часами за $11 тысяч, — соцсети (фото)

Политик вместе с соратницей надели платья в цвета госфлага специально ко Дню Конституции Украины. Соцсети обратили внимание на деталь — у Оксаны Дмитриевой были часы от известного бренда Jacob&Co Five Time Zone.

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У нардепа от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой заметили дорогие часы бренда Jacob&Co Five Time Zone. На это обратил внимание Telegram-канал Harley Quinn.

Первой кадр с Дмитриевой в Раде показала в Facebook ее коллега Анна Пуртова. Политик поздравила всех с Днем Конституции Украины и отметила, что они надели платья в цвета украинского флага.

"Так и будем весь день вместе ходить с Оксаной Дмитриевой", — написала Пуртова.

Нардепы расширяют патриотические границы

"Депутаты расширяют патриотические границы. Лакшери-коллекция депутата Оксаны Дмитриевой из "Слуги народа". В цветах флага — для понтов в зале Рады и без — для НАПК", — прокомментировал Telegram-канал Harley Quinn.

Судя по данным канала, на запястье Дмитриевой были часы модели унисекс известного бренда Jacob&Co Five Time Zone за 11 тысяч долларов.

Кроме этого, в канале Harley Quinn есть и другое фото Оксаны Дмитриевой, где она носит часы от не менее дорогого бренда Cartier линейки Ballon Bleu. Их цена — 274 тысячи гривен. Как и предыдущая модель, корпус часов выполнен из нержавеющей стали и золота. Также в часах есть бриллианты.

Фокус попросил Оксану Дмитриеву прокомментировать информацию о дорогих часа, но к моменту публикации новости не получил ответ.

Дмитриева — глава подкомитета по современным медицинским технологиям и развитию трансплантологии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

В биографии политика на сайте партии "Слуга Народа" сказано, что она закончила Днепропетровскую медицинскую академию по специальности "Терапия", "Ортопедия" и "Здравоохранение". Дмитриева является членом общественного союза "Стоматологи Украины".

Фокус ранее писал, что футболисту Криштиану Роналду подарили часы за 117 тысяч долларов. Изделие украшено 26 бриллиантами и посвящено встрече клубов "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" в 2013 году в Лиге чемпионов.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 марта снимал под столом дорогие часы, когда ему задавали вопросы о пенсионной реформе. Нововведения вызвали волну протестов во Франции.