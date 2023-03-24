Макрон снял дорогие часы под столом во время обсуждения пенсионной реформы (видео)

Противники пенсионной реформы во Франции подвергли критике президента страны из-за жеста с часами во время интервью.

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора в студии снял свои дорогие часы. На YouTube -канале политика 24 марта опубликовано соответствующее видео.

В кадре видно, что в начале шоу на его левой руке можно четко наблюдать часы. Президент обсуждал вопросы легитимности профсоюзов, а затем незаметно продвинул руки под стол. На следующий момент он решил снять часы и дальше продолжил участие в шоу без них. Это произошло примерно на десятой минуте. Режиссер в это время также усилил план.

Интервью было посвящено пенсионной реформе, введение которой вызвало в стране протесты. Действия главы государства провоцировали дополнительный гнев среди его оппонентов и демонстрантов.

В соцсетях заявили, что это анекдотично, но вызывает вопросы. Пользователи поинтересовались стоимостью часов. Они допустили, что Макрон носит продукцию Bell and Rose. Компания сотрудничает со многими учреждениями, включая армию и GSPR (группа безопасности президента США Республика), которая обеспечивает безопасность президента. Продаются часы на сайте производителя (без герба республики) по цене 2400 евро.

По информации L'independant, Макрон носит эти часы более полугода. Его можно было увидеть на руках политика во время различных публичных мероприятий, в частности, на финале Чемпионата мира 2022 в Катаре или во время государственного визита в Вашингтон в декабре прошлого года.

Напомним, 10 марта Le Parisien опубликовало видео, на котором Макрона зафиксировала в баре во время визита в Конго. Он посетил заведение в городке Бандалунгва в компании местного музыканта Фалли Ипупа и министра связи Патрика Муйая. Это вызвало возмущение среди общественности, поскольку на востоке африканской страны продолжаются боевые столкновения.