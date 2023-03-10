Макрон сходил в бар во время визита в Конго: министру страны пришлось оправдываться (видео)

Журналистов рядом не было, но впоследствии появилось любительское видео, которое разлетелось по соцсетям. Министр связи Конго Патрик Муйая признал, что это неприемлемо, поскольку на востоке страны продолжается война.

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Завершая свой визит в столицу Демократической Республики Конго в субботу, 4 марта, президент Франции Эммануэль Макрон посетил в бар в городке Бандалунгва в компании местного музыканта Фалли Ипупа и министра связи Патрика Муйая. Видеозапись этого случая опубликовано издание Le Parisien на своем YouTube-канале.

Журналистов рядом не было, но впоследствии появилось любительское видео, которое разлетелось по соцсетям.

Представителям конголезского правительства пришлось оправдываться, так как в то время, пока официальное руководство посещает увеселительные заведения, на востоке страны продолжаются боестолкновения.

На пресс-конференции Патрик Муйая признал, что люди сочли этот инцидент "неприемлемым", "в силу контекста".

"Люди доброй посчитали себя оскорбленными, мне жаль", — сказал он.

"На протяжении дня обсуждали серьезные вопросы", — пояснил министр. И если уж Эммануэль Макрон решил поехать в этот район, то, несомненно, потому, что решил, что "Бандал — это Париж".

Президент Франции Эммануэль Макрон костил бар в Конго

Ранее Фокус сообщал, что на встрече 10 марта в Париже Эммануэль Макрон и Риши Сунак обсудят разработку дальнобойного оружия следующего поколения для противостояния РФ.

Напомним, что Киев ведет переговоры с Парижем о передаче истребителей Mirage 2000. 2 марта министр обороны Франции заявил, что обучение украинских пилотов может проходить на территории Польши.