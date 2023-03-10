Макрон сходив до бару під час візиту до Конго: міністру країни довелося виправдовуватися (відео)

Журналістів поряд не було, але згодом з'явилося аматорське відео, яке розлетілося соцмережами. Міністр зв'язку Конго Патрік Муйая визнав, що це є неприйнятним, оскільки на сході країни триває війна.

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Закінчивши свій візит до столиці Демократичної Республіки Конго у суботу, 4 березня, президент Франції Еммануель Макрон відвідав бар у містечку Бандалунгва у компанії місцевого музиканта Фаллі Іпупа та міністра зв'язку Патріка Муйая. Відеозапис цієї нагоди опубліковало видання Le Parisien на своєму YouTube-каналі.

Журналістів поряд не було, але згодом з'явилося аматорське відео, яке розлетілося соцмережами.

Представникам конголезького уряду довелося виправдовуватися, оскільки в той час, поки офіційне керівництво відвідує розважальні заклади, на сході країни продовжуються бойові зіткнення.

На пресконференції Патрік Муйая визнав, що люди вважають цей інцидент "неприйнятним", "через контекст".

"Люди вважали себе ображеними, мені шкода", — сказав він.

"Протягом дня обговорювали серйозні питання", — пояснив міністр. І якщо вже Еммануель Макрон вирішив поїхати в цей район, то, безперечно, тому, що вирішив, що "Бандал — це Париж".

Президент Франції Еммануель Макрон бар у Конго

Раніше Фокус повідомляв, що на зустрічі 10 березня в Парижі Еммануель Макрон та Ріші Сунак обговорять розробку далекобійної зброї наступного покоління для протистояння РФ.

Нагадаємо, що Київ веде переговори з Парижем про передачу винищувачів Mirage 2000. 2 березня міністр оборони Франції заявив, що навчання українських пілотів може відбуватись на території Польщі.