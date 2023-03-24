Макрон зняв коштовний годинник під столом під час обговорення пенсійної реформи (відео)

Противники пенсійної реформи у Франції розкритикували президента країни через жест із годинником під час інтерв'ю.

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Президент Франції Еммануель Макрон під час розмови в студії зняв свій дорогий годинник. На YouTube-каналі політика 24 березня опубліковане відповідне відео.

У кадрі видно, що на початку шоу на його лівій руці чітко можна спостерігати годинник. Президент обговорював питання легітимності профспілок, а згодом непомітно просунув руки під стіл. Наступного моменту він вирішив зняти годинник й надалі продовжив участь в шоу без нього. Це відбулося приблизно на десятій хвилині. Режисер на цей час також посилив план.

Інтерв'ю було присвячено пенсійній реформі, запровадження якої викликало у країні протести. Дії керівника держави провокували додатковий гнів серед його опонентів і демонстрантів.

У соцмережах заявили, що це анекдотично, але викликає запитання. Користувачі поцікавилися вартістю годинника. Вони припустили, що Макрон носить продукцію Bell and Rose. Компанія співпрацює з багатьма установами, включно з армією та GSPR (група безпеки президента США Республіка), яка забезпечує безпеку президента. Продається годинник на сайті виробника (без герба республіки) за ціною 2400 євро.

За інформацією L'independant, Макрон носить цей годинник понад пів року. Його можна було побачити на руках політика під час різних публічних заходів, зокрема на фіналі Чемпіонату світу 2022 у Катарі або під час державного візиту до Вашингтона в грудні минулого року.

Нагадаємо, 10 березня Le Parisien опублікувало відео, на якому Макрона зафіксувала у барі під час візиту до Конго. Він відвідав заклад у містечку Бандалунгва у компанії місцевого музиканта Фаллі Іпупа та міністра зв'язку Патріка Муйая. Це викликало обурення серед громадськості, оскільки на сході африканської країни тривають бойові зіткнення.