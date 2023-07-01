Новая партия будет требовать официального статуса русского языка в Молдове, нейтралитета страны в военном и экономическом вопросах и присоединения к Евразийскому экономическому сообществу.

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В Молдове в ближайших выборах в парламент готовится принять участие новая партия Renastere — Возрождение. Одним из ее лозунгов то, что Молдова может избежать военного конфликта только в сотрудничестве с Россией. Об этом в интервью российскому пропагандистскому изданию "Комсомольская правда" заявил один из лидеров партии Александр Нестеровский.

По его словам, те государства, которые стали на путь сотрудничества с Россией, смогли не допустить государственных переворотов, как это было в Беларуси, Казахстане, Киргизии и решили вооруженный территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном, кроме одной страны — Украины, "которая выбрала путь так называемой евроатлантической интеграции".

По его мнению, Минские переговоры были отвлекающим маневром и дали возможность Западу вооружить украинскую армию, запретить оппозицию, использовать механизм санкций и механизм уголовного преследования, закрыть все альтернативные медиа, дискредитировать каноническую церковь, исказить историю и подготовить боевые отряды активистов для расправы над инакомыслящими.

Он добавил, что все эти шаги, как под копирку, повторяют за Украиной Майя Санду и ее команда.

"Мы прямо говорим, что будущее Молдовы возможно только в полноценном союзе с Россией, мы открыто выступаем за членство Молдовы в ЕврАзЭС, мы — за молдавский язык, поддерживаем Автономию Гагаузия, будем требовать обязательного изучения русского языка в школах и признания за русским языком статуса официального языка в Молдове, как и прописано в Конституции", — сказал политик.

По мнению депутата, Молдова должна сохранять военный и экономический нейтралитет Молдовы.

"Украина нужна Европе, пока она воюет с Россией, такую же судьбу Запад, скорее всего, приготовил и нам", — говорит Нестеровский.

Напомним, что Молдова надеется присоединиться к ЕС до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на нынешнее присутствие ВС РФ, заявила 30 мая президент Молдовы Майя Санду.

Также сообщалось, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал запрет Путину въезжать в Молдову словами: "Страны такой уже нет".