Турне накануне саммита НАТО продолжается: Зеленский отправился в Словакию

Украинский лидер заявил, что в Братиславе с политиками обсудит завершение войны, саммит Альянса, мирные инициативы и энергетическую безопасность.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречи с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального Совета Борисом Колларом. Об этом он сообщил 6 июля в Telegram.

В сообщении он назвал Словакию надежным соседом Украины. Политики обсудят конкретную оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию. Также мероприятие в Братиславе будет касаться и обсуждения инициатив по завершению войны, саммита НАТО, двустороннего сотрудничества и энергетической безопасности.

Владимир Зеленский посетил Болгарию в первой половине дня 6 июля, в четверг. Уже вечером политик отправился в Чехию.

Восточноевропейское турне Зеленского

Накануне Зеленский анонсировал поездку в Прагу и Стамбул. Во время встреч президенты обсудили важные вопросы для Украины.

Владимир Зеленский также во время своего визита в Болгарию резко отреагировал на предложения Румена Радева, руководителя болгарского государства, относительно призывов не отправить Украине оружие. Он заявил, что Кремль ведет войну на уничтожение украинцев. Он также отметил, что болгарское правительство сделало правильно, что начало поставки оружия, наперекор позиции своего президента. Все же Болгария стала 22-й страной, с которой Украина формализовала поддержку членства в Альянсе.

Напомним, Зеленский допустил новый военный мятеж в РФ с участием руководителя Чечни Рамзана Кадырова. По его мнению, в оккупированных районах Украины находятся остатки российских боеспособных сил, тогда как те, кто ответственен за обеспечение безопасности режима в России, не имеют настоящей мотивации для защиты режима Путина.