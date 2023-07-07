Турне напередодні саміту НАТО триває: Зеленський вирушив до Словаччини

Український лідер заявив, що у Братиславі з політиками обговорить завершення війни, саміт Альянсу, мирні ініціативи та енергетичну безпеку.

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Президент України Володимир Зеленський має намір провести зустрічі з президенткою Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом. Про це він повідомив у 6 липня у Telegram.

У повідомленні він назвав Словаччину надійним сусідом Україна. Політики обговорять конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію. Також захід у Братиславі стосуватиметься й обговорення ініціатив щодо завершення війни, саміту НАТО, двостороннього співробітництва та енергетичної безпеки.

Володимир Зеленський відвідав Болгарію у першій половині дня 6 липня, у четвер. Вже ввечері політик вирушив до Чехії.

Східноєвропейське турне Зеленського

Напередодні Зеленський анонсував поїздку до Праги та Стамбула. Під час зустрічей президенти обговорили важливі питання для України.

Володимир Зеленський також під час свого візиту до Болгарії різко відреагував на пропозиції Румена Радєва, керівника болгарської держави, щодо закликів не відправити Україні зброю. Він заявив, що Кремль веде війну на знищення українців. Він також зазначив, що болгарський уряд зробив правильно, що почав постачання зброї, наперекір позиції свого президента. Все ж Болгарія стала 22-ю країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.

Нагадаємо, Зеленський допустив новий військовий заколот у РФ за участю керівника Чечні Рамзана Кадирова. На його думку, в окупованих районах України перебувають залишки російських боєздатних сил, тоді як ті, хто відповідальний за забезпечення безпеки режиму в Росії, не мають справжньої мотивації для захисту режиму Путіна.