"Цар слабкий": Зеленський допустив новий військовий заколот у РФ за участю Кадирова

Глава держави зазначив, що в окупованих районах України перебувають залишки російських боєздатних сил, тоді як ті, хто відповідальний за забезпечення безпеки режиму в Росії, не мають справжньої мотивації для захисту режиму Путіна.

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Президент України Володимир Зеленський висловився про ситуацію в Росії та вказав на слабкість президента Володимира Путіна. Про це глава держави заявив 6 липня на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та ЗМІ.

Президент заявив, що якщо особистості на кшталт глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина або глави Чечні Рамзана Кадирова пройдуть маршем прямо до Кремля, то це не повинно викликати здивування.

Зеленський також наголосив на звільненні значних територій України та початку створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита.

Зеленський також заявив, що Україна вже продемонструвала здатність збивати будь-які ракети, зазначивши відсутність таких ракет у Росії, які були б невразливими. Президент наголосив, що українські сили знищили найбільш боєздатну частину російської армії і що Путін змушений звертатися по допомогу до інших режимів, щоб продовжувати свою агресію проти України.

Зеленський зазначив, що Росія, яка претендувала на другу армію у світі, звертається по допомогу до вигнанців, тому що Путін уже не здатний захистити російські області від власних бойовиків.

"І цей глава Росії вже настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного разу хтось на кшталт Пригожина або, наприклад, Кадирова пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватися", — зазначив він.

Зеленський наголосив, що залишки російських боєздатних сил перебувають в окупованих районах України, а ті, хто мав би забезпечувати безпеку режиму в Росії, не мають мотивації реально боротися за "слабкого і неадекватного царя".

Нагадаємо, 5 липня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що поліція Московської області планує провести тренування, які включають тактику міського бою, стрільбу з легкого кулемета, метання гранат і тактичну медицину. Метою цих тренувань є поліпшення навичок поліцейських для ефективного придушення збройного заколоту.

Також 5 липня Військова розвідка Міноборони Великої Британії відзначила зникнення з публічного простору російських військових керівників після повстання ПВК "Вагнер". Серед них: командувач російськими військами в Україні, генерал армії Сергій Суровікін і заступник міністра оборони, генерал-полковник Юнус-бек Євкуров.