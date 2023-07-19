Санкции не действуют: эксперт рассказал, сколько истребителей "Су" получили ВС РФ в 2023 году

Российская авиационная отрасль имеет полностью замкнутый цикл для производства современных истребителей. При этом, все современные серийные самолеты являются модернизациями еще советских разработок.

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Несмотря на санкции, в 2023 году Вооруженные силы Российской Федерации могли получить 12 новых истребителей "Су". Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт авиационной отрасли Валерий Романенко.

По его подсчетам, количество новых истребителей семейства "Су", которые производитель передает в армию, снижается.

Как отмечает Валерий Романенко, в 2021 году в России произвели 19 самолетов семейства "Су", речь идет о Су-30, Су-34 в различных модификациях и Су-35. В 2022 году этот показатель составил 27 единиц плюс два учебных.

Согласно данным эксперта, в первом полугодии 2023 года "Объединенная авиастроительная корпорация", которая включает все авиапредприятия России, передала ВС РФ два Су-30СМ, затем еще два таких самолета.

"Есть данные, что речь идет об одной и той же машине, просто их дважды передавали. Также переданы два Су-35С и три Су-34. Еще три единицы учебные. Если предположить, что Су-30СМ все-таки было четыре, получим 12 истребителей", — объясняет Фокусу Романенко.

Эксперт подчеркнул, что санкции Запада не очень влияют именно на военную авиастроительную отрасль, они имеют запасы, пробовали импортозаместить. Но сами самолеты и двигатели поколения 4++ они способны производить сами, трудности есть с электроникой.

Напомним, что 11 июля первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимир Артяков сообщил об увеличении производства истребителей КБ Сухого. Выпуск истребителей Су-30, Су-34 и Су-35 удалось увеличить вдвое.

Больше читайте в материале Фокуса "Истребители для Путина. Откуда Россия берет новые Су-34 и Су-35 для войны в Украине".