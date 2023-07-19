Санкції не діють: експерт розповів, скільки винищувачів "Су" отримали ЗС РФ у 2023 році

Російська авіаційна галузь має повністю замкнутий цикл для виробництва сучасних винищувачів. При цьому, всі сучасні серійні літаки є модернізаціями ще радянських розробок.

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Попри санкції, у 2023 році Збройні сили Російської Федерації могли отримати 12 нових винищувачів "Су". Про це в коментарі Фокусу розповів експерт авіаційної галузі Валерій Романенко.

За його підрахунками, кількість нових винищувачів сімейства "Су", які виробник передає в армію, знижується.

Як зазначає Валерій Романенко, 2021 року в Росії виготовили 19 літаків сімейства "Су", йдеться про Су-30, Су-34 у різних модифікаціях і Су-35. У 2022 році цей показник склав 27 одиниць плюс два навчальних.

Згідно з даними експерта, у першому півріччі 2023 року "Об'єднана авіабудівна корпорація", до складу якої входять усі авіапідприємства Росії, передала ЗС РФ два Су-30СМ, потім ще два таких літаки.

"Є дані, що йдеться про одну й ту саму машину, просто їх двічі передавали. Також передано два Су-35С і три Су-34. Ще три одиниці навчальні. Якщо припустити, що Су-30СМ все-таки було чотири, отримаємо 12 винищувачів", — пояснює Фокусу Романенко.

Експерт підкреслив, що санкції Заходу не дуже впливають саме на військову авіабудівну галузь, вони мають запаси, пробували імпортозамістити. Але самі літаки та двигуни покоління 4++ вони здатні виробляти самі, труднощі є з електронікою.

Нагадаємо, що 11 липня перший заступник генерального директора державної корпорації "Ростех" Володимир Артяков повідомив про збільшення виробництва винищувачів КБ Сухого. Випуск винищувачів Су-30, Су-34 і Су-35 вдалося збільшити вдвічі.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Винищувачі для Путіна. Звідки Росія бере нові Су-34 і Су-35 для війни в Україні".