"Нам не по дороге": нардепа Холодова исключили из партии "Слуга народа" (скриншот)

По мнению главы партии Елены Шуляк, такие действия свидетельствуют о том, что "некоторые использовали возможность попасть под именем Президента к власти, а затем дерзко пренебрегли интересами людей".

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Народного депутата Андрея Холодова исключение из партии "Слуга народа" и уже подписано распоряжение. Об этом глава партии Елена Шуляк сообщила в Facebook.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии Слуга Народа подписала распоряжение об исключении его из партии", — говорится в сообщении.

Она поддержала слова Владимира Зеленского о том, что "если кто хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет".

По словам Шуляк люди, которые не в состоянии защищать интересы государства и его граждан не должны просто ждать наказания.

"Они должны самостоятельно слагать полномочия уже сейчас. Поэтому призываю всех, кто нивелирует ценности страны, оставить мандаты и освободить места для тех, кто хочет и будет работать", — подытожила она.

Что известно о скандале с Холодовым?

Журналисты программы "Схемы" 28 июля сообщили, что Андрей Холодов в январе 2023 уехал из Украины и с тех пор не возвращался. Вероятно, он может жить в своем имении на Кипре или Вене, где его жена строит бизнес в бьюти-индустрии.

По информации СМИ, последний раз Холодов был в Украине 21 января 2023 года. Утром того дня он на автомобиле Mercedes GLS 450 пересек границу через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. До этого нардеп уезжал за границу 17 декабря, а затем вернулся 11 января и пробыл в Украине 10 дней.

Журналисты сообщают, что у нардепа на Кипре есть имение, где он может проживать вместе с семьей. Кроме того, по информации СМИ, супруга Холодова в конце декабря 2022 года приобрела долю в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене. Журналисты отмечают, что супруга нардепа является кумой Оксаны Марченко — супруги соучредителя запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. В Вене она также владеет салоном свадебных и вечерних платьев на улице Вальфишгассе в центре города.

Напомним, что 31 июля спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что народный депутат от "Слуги народа" Украины Андрей Холодов написал заявление о том, чтобы сложить мандат.