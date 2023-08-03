Китай может присоединиться к обсуждению украинской формулы мира в Саудовской Аравии, — WSJ

Из-за выхода России из "Черноморской зерновой инициативы" Пекин все больше отклоняется от своего курса нейтралитета в вопросе войны в Украине, отмечают журналисты.

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Китайская народная республика может присоединиться к саммиту в Саудовской Аравии, который планируется на 5-6 августа, с участием не менее 30 стран. На данной встрече будет обсуждаться "формула мира" для Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Китай меняет отношение к войне России против Украины из-за дополнительных рисков для КНР и может присоединиться к обсуждению украинской Формулы мира в Саудовской Аравии", — говорится в статье.

Отмечается. что Китай все еще пытается сохранить нейтралитет и негласную поддержку РФ, однако выход Кремля из "зерновой сделки" стал важным триггером для Пекина, ведь КНР была одним из крупнейших покупателей украинского зерна.

Китай изменил свое отношение к войне в Украине?

По данным источников издания, попытка мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вызвала в Китае сомнения относительно стабильности власти президента РФ Владимира Путина.

Также, на отношение Китая к войне повлиял и выход РФ из "Черноморской зерновой инициативы"

"Риторика Китая также меняется и возможно, они готовы рассмотреть украинскую Формулу мира как один из вариантов для урегулирования конфликта. Таким образом, Китай может выслать свою делегацию на саммит в Саудовскую Аравию для обсуждения этого вопроса", — отмечается в материале издания.

Напомним, что 30 июля журналисты сообщили, что в Саудовской Аравии состоятся мирные переговоры по Украине. Одной из главных целей встречи — привлечение Китая к обсуждению того, как закончить войну в Украине. Пройдет обсуждение в городе Джидда на побережье Красного моря.

После этого, 30 июля, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что в Саудовской Аравии на следующей неделе должен состояться саммит по формуле мира Владимира Зеленского и поделился некоторыми подробностями.

После объявления о проведении саммита, 31 июля в росСМИ сообщили, что РФ будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно оценивает и приветствует любые попытки мирного урегулирования. В то же время армия РФ продолжает войну против Украины.