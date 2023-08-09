"Профессор из окопов": Венгрия согласовала назначение посла Украины, – СМИ (фото, видео)

Федор Шандор является украинцем венгерского происхождения из Закарпатья, который в феврале прошлого года отправился добровольцем на фронт, продолжая при этом читать лекции своим студентам.

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Президент Венгрии Каталин Новак подписала соглашение о назначении послом Украины в Будапеште Федора Шандора. Об этом пишет венгерское издание Atv.hu 8 августа со ссылкой на своей источник.

Сообщается, что о возможном назначении украинским послом в Венгрии Федора Шандора, который является солдатом-добровольцем и преподавателем Ужгородского национального университета, стало известно еще в марте.

По данным журналистов, мандатное письмо Федора Шандора уже направлено в МИД Венгрии. На момент написания публикации официальных заявлений МИД Украины по этому поводу не поступало.

Федор Шандор Фото: Facebook

Как отмечает "Радио Свобода", Федор Шандор является украинцем венгерского происхождения из Закарпатья. Он стал известен как "профессор из окопов" после того, как в сеть попал снимок, на котором он читает лекцию студентам, находясь в зоне боевых действий.

Федор Шандор пошел защищать Украину добровольцем в феврале 2022 года. По его словам, он "хотел дать пощечину врагу".

История Федора Шандора

В 2023 году Федор Шандор стал лауреатом конкурса "Человек года" в Венгрии. Конкурс ежегодно проводит журнал "Голос Венгрии", а победителей определяют читатели издания.

"Из-за таких людей, как Федор Шандор, мы узнаем о событиях на фронте, о том, как они там живут. Важность этого чрезвычайна, поскольку в венгерских масс-медиа царят нарративы "ватников", — отметил редактор издания Ишик Шандор.

Напомним, что по данным СМИ от 1 августа, правительство Венгрии сотрудничало с РФ для перевозки одиннадцати пленных украинских бойцов. Источники медиа рассказали, что главной целью тайной операции была публичная дискредитация Украины.

Ранее, 21 июля, мы сообщали, что Венгрия не поддержала попытку Европейского союза создать долгосрочный фонд в размере до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины.