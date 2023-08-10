"Не можем позволить им сделать это": Путин и российские лидеры хотят править миром, — Дуда

Президент Польши заявил, что будет настаивать на том, чтобы Белый дом пригласил Украину вступить в НАТО на саммите в следующем году в Вашингтоне.

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Президент Польши Анджей Дуда 10 августа в интервью Washington Post заявил, что не имеет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты прекрасно понимают угрозу, исходящую от российского империализма.

Анджей Дуда считает, что Владимир Путин мечтает вернуть территорию Российской империи и должен быть остановлен сейчас.

В беседе с публицистом Мареком Тиссеном Дуду спросили, среди прочего, о том, почему американские правые, некоторые из которых выступают против помощи Украине, должны поддерживать ее борьбу.

"Это очень просто. Прямо сейчас российский империализм возможно дешево остановить, потому что американские солдаты не умирают", — ответил Дуда. По его словам, Владимир Путин мечтает вернуть территорию Российской империи и должен быть остановлен сейчас, "чтобы не произошло, как в Первую и Вторую мировые войны, когда американским солдатам приходилось проливать кровь и жертвовать жизнью в Европе, чтобы восстановить мир и свободу в мире", — заявил президент Польши.

Также Дуда сказал, что не боится победы республиканцев на выборах 2024 года, поскольку у него нет сомнений в том, что США прекрасно понимают угрозу, исходящую от российского империализма. При этом он добавил, что намерен оказать давление на администрацию США, чтобы Киев получил приглашение на саммит в Вашингтоне в следующем году.

"Вопрос не в том, перестанут ли однажды Путин и другие российские лидеры хотеть завоевать Украину. Они хотят править миром. Вопрос в том, должны ли вы позволить им. Я не думаю, что мы можем им это позволить. Мы не можем мириться с силовым изменением границ в Европе, заявил президент Польш", — подчеркнул президент Польши.

Напомним, 10 августа Дуда объяснил, почему Путин не использует "красную кнопку". По словам президента Польши, ядерный арсенал России находится под коллективным контролем многих людей, а не лично главы Кремля.

Ранее, 12 июля, Дуда отреагировал на решения для Украины на саммите НАТО. По словам польского президента, все еще остается надежда на членство Украины в Альянсе через несколько лет, однако сначала должна закончиться война.