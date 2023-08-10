"Не можемо дозволити їм зробити це": Путін і російські лідери хочуть правити світом, — Дуда

Президент Польщі заявив, що наполягатиме на тому, щоб Білий дім запросив Україну вступити в НАТО на саміті наступного року у Вашингтоні.

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Президент Польщі Анджей Дуда 10 серпня в інтерв'ю Washington Post заявив, що не має жодних сумнівів у тому, що Сполучені Штати прекрасно розуміють загрозу, яка походить від російського імперіалізму.

Анджей Дуда вважає, що Володимир Путін мріє повернути територію Російської імперії і має бути зупинений зараз.

У бесіді з публіцистом Мареком Тіссеном Дуду запитали, серед іншого, про те, чому американські праві, деякі з яких виступають проти допомоги Україні, повинні підтримувати її боротьбу.

"Це дуже просто. Прямо зараз російський імперіалізм можливо дешево зупинити, тому що американські солдати не вмирають", — відповів Дуда. За його словами, Володимир Путін мріє повернути територію Російської імперії, і його треба зупинити зараз, "щоб не сталося, як у Першу і Другу світові війни, коли американським солдатам доводилося проливати кров і жертвувати життям у Європі, щоб відновити мир і свободу у світі", — заявив президент Польщі.

Також Дуда сказав, що не боїться перемоги республіканців на виборах 2024 року, оскільки у нього немає сумнівів у тому, що США прекрасно розуміють загрозу, яка походить від російського імперіалізму. При цьому він додав, що має намір чинити тиск на адміністрацію США, щоб Київ отримав запрошення на саміт у Вашингтоні наступного року.

"Питання не в тому, чи перестануть одного разу Путін та інші російські лідери хотіти завоювати Україну. Вони хочуть правити світом. Питання в тому, чи повинні ви дозволити їм. Я не думаю, що ми можемо їм це дозволити. Ми не можемо миритися із силовою зміною кордонів у Європі, заявив президент Польщі", — наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, 10 серпня Дуда пояснив, чому Путін не використовує "червону кнопку". За словами президента Польщі, ядерний арсенал Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей, а не особисто глави Кремля.

Раніше, 12 липня, Дуда відреагував на рішення для України на саміті НАТО. За словами польського президента, все ще залишається надія на членство України в Альянсі за кілька років, однак спочатку має закінчитися війна.