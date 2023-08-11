После расследования СМИ: в Раде захотели уволить члена ЦИК, живущего в пригороде Флориды

Член ЦИК Юрий Буглак живет в пригороде Флориды, и с начала полномасштабного вторжения России не возвращался в Украину. За полтора года он получил из бюджета 1,5 млн грн, в том числе материальную помощь на "оздоровление".

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Народные депутаты Верховной Рады инициируют постановление по освобождению от должности члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака. Сообщалось, что он уехал из Украины за 12 дней до начала полномасштабного вторжения России. С тех пор Буглак живет с семьей во Флориде и работает дистанционно. Инициаторами постановления выступают нардепы от фракции "Европейская солидарность". Об этом они сообщили в официальном заявлении.

Нардепы отметили, что информация, которую ранее опубликовали журналисты программы "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения. По словам парламентариев, все должностные лица, которые получают зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте.

Нардепы считают, что необходимо остановить практику проведения заседаний онлайн, "поскольку "онлайн" войны не выигрываются".

Что известно про Юрия Буглака

Юрий Буглак – член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen" и экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".

В августе журналисты программы "Схемы" выяснили, что Буглак уехал из Украины за 12 дней до начала полномасштабного вторжения РФ и с тех пор не возвращался. По информации СМИ, он живет в США в элитном комплексе The Wave на побережье Атлантического океана в городке Голливуд в пригороде Майами, штат Флорида.

ЖК The Wave в Голливуде, где предположительно живет семья Юрия Буглака Фото: Схемы

По информации СМИ, за полтора года дистанционной работы член ЦИК получил из госбюджета 1,5 миллиона гривен. В том числе журналисты отмечают, что Буглак получал не только зарплату, но и материальную помощь "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". Общая сумма — 230 тысяч гривен.

Заявление Юрия Буглака о материальной помощи Фото: Схемы

Сам Буглак считает, что законов он не нарушал, поэтому и заявление на увольнение не писал. Уехать его заставили "личные обстоятельства". А призыв президента Зеленского о том, что все представители государства должны были вернуться в Украину в течение 24 часов с начала полномасштабного вторжения, по мнению Буглака, не касался членов ЦИК.

Фото: Схемы Фото: Схемы

Фокус писал 9 августа, что 20 народных депутатов за последние полтора года пропустили более 90% голосований. Из них двенадцать политиков не проголосовали ни разу. Такие данные опубликовал КИУ.

Фокус также разбирался 11 августа, почему чиновники получают зарплаты, отпускные и компенсации за жилье, даже если уехали из Украины и проживают за границей.