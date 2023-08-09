Дубинский, Столар, Палица и еще 17 нардепов пропустили более 90% голосований Рады, — КИУ

Большинство из 20 народных избранников, которые пропустили все голосования, представители ОПЗЖ, которые уже лишены мандатов. Также почти 8 народных депутатов не голосовали во время заседаний Верховной Рады.

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ОО "Комитет избирателей Украины" (КИУ) проанализировала показатели участия народных депутатов Украины в голосованиях Верховной Рады после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

По данным КИУ, 20 народных депутатов пропустили более 90% голосований за последние полтора года. Из них двенадцать политиков не проголосовали ни разу.

Перечень тех кто ни разу не голосовал в Верховной Раде

Дмитрий Шенцев — 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 176 округу (Харьковская область) от "Оппозиционного блока" как беспартийный.

21 сентября 2022 года Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Дмитрия Шенцева. До этого Шенцев подал заявление о сложении полномочий народного депутата.

С 24 февраля по 1 июня 2022 года, согласно аналитике ОО"Рух ЧЕСНО", пропустил все заседания Рады во время войны, по которым есть данные.

Олег Волошин — нардеп от ОПЗЖ, с 24 февраля по 1 июня 2022 года пропустил все заседания Рады во время войны.

Также, 1 мая Фокус сообщил, что бывшему народному депутату от ОПЗЖ Олегу Волошину, сбежавшему из Украины накануне полномасштабного вторжения РФ, грозит 15 лет заключения.

Андрей Деркач — в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 159 округу (Сумская область) как беспартийный самовыдвиженец. Внефракционный.

В 2021 году СНБО ввел персональные экономические ограничительные санкции против Деркача.

В 2022 году федеральный суд в США обвинил Деркача в ряде финансовых преступлений. В частности, в сговоре с целью банковского мошенничества и отмывания денег, а также в отмывании денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США.

В 2023 году президент Владимир Зеленский заявил, что прекратил гражданство Украины Андрея Деркача. После этого ВР проголосовала за лишение его депутатского мандата.

Илья Кива - бывший народный депутат Украины 9-го созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. Фигурант антикоррупционных расследований.

Напомним, что 10 мая Бывший народный депутат Украины из ОПЗЖ Илья Кива объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о государственной измене. По словам представителей ведомства, следователи ГБР завершили расследование в отношении экс-нардепа по факту совершения им антиукраинских действий.

Александр Ковалев — в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва по избирательному округу №51 (Донецкая область) как беспартийный самовыдвиженец.

С 6 декабря 2019 года — член депутатской группы "Доверие", до того — внефракционный. Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В мае 2022 года вступил в новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

Ковалев пропустил 35% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.

Тарас Козак - в 2019 году был избран народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" номером 10 в списке как член партии.

В 2021 году Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении нардепа Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет.

С 24 февраля по 1 июня 2022 года, пропустил все заседания Совета во время войны, по которым есть данные.

В 2023 году Зеленский заявил, что прекратил гражданство Украины Тараса Козака. После этого ВР проголосовала за лишение его депутатского мандата.

Наталья Королевская — в 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" номером 4 в списке как член партии.

В 2022 году "Схемы" сообщили, что Королевская в течение 16 лет скрывала недвижимость в РФ. По данным из официального реестра прав России, с 2005 года Королевская является владелицей земельного участка в Подмосковье.

15 февраля 2023 года народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская подала заявление о сложении мандата.

Ренат Кузьмин — в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" номером 35 в списке как член партии.

С 24 февраля по 1 июня 2022 года, пропустил все заседания Совета во время войны, по которым есть данные.

В 2022 году ГБР сообщило Кузьмину о подозрении в государственной измене.

В 2023 году Зеленский заявил, что прекратил гражданство Украины Рената Кузьмина. После этого ВР проголосовала за лишение его депутатского мандата.

Виктор Медведчук — в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" номером 3 в списке как член партии.

С 24 февраля по 1 июня 2022 года пропустил все заседания Совета во время войны, по которым есть данные.

В 2022 году Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста.

О задержании пророссийского политика сотрудниками Службы безопасности Украины 12 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Нардеп сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России.

Впоследствии, Медведчука передали РФ в обмен на 215 украинских военных.

Вадим Рабинович — в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" номером 2 в списке как член партии.

С начала войны в Украине находится за границей. 14 февраля 2022 года написал в ФБ, что война началась, и начал ее Запад против Украины, призывая своих граждан покинуть страну.

3 ноября 2022 года Верховная Рада лишила Рабиновича депутатского мандата. За соответствующее постановление проголосовали 304 нардепа.

Уже, 1 августа 203 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Юрий Солод — в 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" как ее член по 47 округу (Донецкая область).

В 2022 году пропустил все заседания Совета во время войны.

В 2023 году стало известно, что в ВР планируют досрочно лишить Солода мандата. По информации Lb, Солод имеет российское гражданство.

Федор Христенко — в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" по избирательному округу №46 (Донецкая область)

22 февраля 2022 года на заседании ВР не голосовал за осуждение признания РФ Л/ДНР и санкции против РФ.

После 24 февраля 2022 года скрывает свое место пребывания, не появлялся на заседаниях Верховной рады, не высказывался в социальных сетях.

Христенко вместе с женой выехали из Украины накануне полномасштабного вторжения.

Отмечается, что почти все они уже потеряли депутатский мандат.

Список тех, кто почти не голосовал, то есть не нажимали "за", "против" или "воздержался"

Степан Ивахив (принял участие в 0,03% голосований) — в 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 21 округу (Волынская область). Член депутатской группы "За будущее".

В ночь с 11 на 12 марта 2022 года, как писали журналисты, Ивахив и Сергей Мартыняк пытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Устилуг". Им обоим вручили решение об отказе.

По данным исследования Степан Ивахив пропустил 69% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года

Игорь Палица (принял участие в 2% голосований) — в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва по избирательному округу №22 (г. Луцк Волынской области) как самовыдвиженец и член партии "УКРОП".

По данным исследования, Игорь Палица пропустил 56% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.

Анжелика Лабунская (приняла участие в 3% голосований) — в 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от ВО "Батькивщина" номером 13 в списке как член партии. Она пропустила 84% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.

Александр Дубинский (принял участие в 4% голосований) — в 2019 году ведущий телеканала 1+1 программы "Деньги" Дубинский был избран депутатом Верховной Рады ("Слуга народа", 94 округ, Киевская область). Он стал членом одноименной фракции и был членом партии. По данным исследования Александр Дубинский пропустил 60% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.

Также, Народный депутат Александр Дубинский, 9 августа 2023 года, получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда за границу.

К слову, 3 августа в Службе безопасности информировали, что совместно с Генеральным бюро расследований проводят обыски у одного из народных депутатов. В СМИ писали, что речь идет о Дубинском.

Вадим Столар (принял участие в 6% голосований) — в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" номером 11 в списке как член партии. В 2021 году не выступил в ВРУ 9 ни разу.

В 2022 году вышел из фракции ОПЗЖ. Впоследствии вступил во вновь образованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

В 2023 году Столар вернулся в Украину, посетил заседание парламента и не смог снова выехать из страны.

К слову, 1 февраля 2023 года, Служба безопасности Украины провела обыски у представителей строительных компаний Киева, которые подконтрольны одному из народных депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ, по данным "Украинской правды", речь идет о Вадиме Столаре.

Позже, 1 июня, в расследование "Украинской правды" (УП) под названием "Батальон Монако" сообщили, что Вадим Столар арендует на Лазурном берегу имение в районе для самых богатых — в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра.

Анатолий Урбанский (принял участие в 9% голосований) — в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 143 округу (Одесская область) как беспартийный самовыдвиженец. Член депутатской группы "За будущее". Согласно исследованию Анатолий Урбанский пропустил 53% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.

В Комитете избирателей Украины сообщили, что почти не голосовали также Юлия Левочкина и Игорь Абрамович, которые прекратили свои полномочия.

Кто взял показал наибольшие показатели участия на голосованиях?

По данным КИУ, ряд народных приняли участие почти в 100% голосований:

Георгий Мазурашу, "Слуга Народа", принял участие в 99,4% голосований;

Владимир Захарченко, "Слуга Народа", 98%;

Дмитрий Припутень, "Слуга Народа", 98%;

Игорь Копытин, "Слуга Народа", 97%;

Андрей Клочко, "Слуга Народа", 97%;

Михаил Цимбалюк, ВО "Батькивщина", 97%;

Александр Бакумов, "Слуга Народа", 96%;

Максим Заремский, "Слуга Народа", 96%;

Сергей Мандзий, "Слуга Народа", 96%;

Владимир Ватрас, "Слуга Народа", 95%.

"Всего с начала полномасштабного вторжения состоялось 3395 голосований, во время которых было принято более 480 законов", — отметили в "Комитете избирателей Украины".

Напомним, что 2 августа стало известно, что Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранным народным депутатом от политической партии "Слуга народа" вместо Юрия Аристова, который сложил полномочия.

Ранее, 28 июля, Фокус в своем материале писал о запрете нардепам покидать территорию Украины. Также Фокус собрал все официальные комментарии относительно этой ситуации.