Дубінський, Столар, Палиця та ще 17 нардепів пропустили понад 90% голосувань Ради, — КВУ

Більшість з 20 народних обранців, які пропустили усі голосування, представники ОПЗЖ, яких вже позбавлено мандатів. Також майже 8 нардепів не голосували під час засідань Верховної Ради.

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ГО "Комітет виборців України" (КВУ) проаналізувала показники участі народних депутатів України в голосуваннях Верховної Ради після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомила пресслужба КВУ.

За даними КВУ, 20 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань за останні півтора року. З них дванадцять політиків не проголосували жодного разу.

Перелік тих хто жодного разу не голосував у Верховній Раді

Дмитро Шенцев — 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 176 округу (Харківська область) від "Опозиційного блоку" як безпартійний.

21 вересня 2022 року Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Дмитра Шенцева. До цього Шенцев подав заяву про складання повноважень народного депутата.

З 24 лютого по 1 червня 2022 року, згідно з аналітикою ГО "Рух ЧЕСНО", пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

Олег Волошин — нардеп від ОПЗЖ, з 24 лютого по 1 червня 2022 року пропустив всі засідання Ради під час війни.

Також, 1 травня Фокус повідомив, що колишньому народному депутату від ОПЗЖ Олегу Волошину, що втік з України напередодні повномасштабного вторгнення РФ, загрожує 15 років ув'язнення.

Андрій Деркач — у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 159 округу (Сумська область) як безпартійний самовисуванець. Позафракційний.

У 2021 році РНБО запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти Деркача.

У 2022 році федеральний суд у США звинуватив Деркача у низці фінансових злочинів. Зокрема, у змові з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також у відмиванні грошей у зв'язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.

У 2023 році президент Володимир Зеленський заявив, що припинив громадянство України Андрія Деркача. Після цього ВР проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.

Ілля Кива — колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Фігурант антикорупційних розслідувань.

Нагадаємо, що 10 травня Колишнього народного депутата України з ОПЗЖ Іллю Киву оголошено в міжнародний розшук у межах кримінальної справи про державну зраду. За словами представників відомства, слідчі ДБР завершили розслідування щодо екснардепа за фактом вчинення ним антиукраїнських дій.

Олександр Ковальов — у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання за виборчим округом №51 (Донецька область) як безпартійний самовисуванець.

З 6 грудня 2019 року — член депутатської групи "Довіра", до того — позафракційний. Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У травні 2022 року вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".

Ковальов пропустив 35% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Тарас Козак — у 2019 році був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 10 у списку як член партії.

У 2021 році Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо нардепа Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років.

З 24 лютого по 1 червня 2022 року, пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

У 2023 році Зеленський заявив, що припинив громадянство України Тараса Козака. Після цього ВР проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.

Наталія Королевська — у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 4 у списку як членкиня партії.

У 2022 році "Схеми" повідомили, що Королевська протягом 16 років приховувала нерухомість у РФ. За даними з офіційного реєстру прав Росії, з 2005 року Королевська є власницею земельної ділянки у Підмосков'ї.

15 лютого 2023 року народна депутатка від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" Наталія Королевська подала заяву про складання мандата.

Ренат Кузьмін — у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 35 у списку як член партії.

З 24 лютого по 1 червня 2022 року, пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

У 2022 році ДБР повідомило Кузьміну про підозру в державній зраді.

У 2023 році Зеленський заявив, що припинив громадянство України Рената Кузьміна. Після цього ВР проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.

Віктор Медведчук — у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 3 у списку як член партії.

З 24 лютого по 1 червня 2022 року пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

У 2022 році Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту.

Про затримання проросійського політика співробітниками Служби безпеки України 12 квітня розповів президент України Володимир Зеленський. Нардеп втік із-під домашнього арешту після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Згодом, Медведчука передали РФ в обмін на 215 українських військових.

Вадим Рабінович — у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 2 у списку як член партії.

З початку війни в Україні перебуває за кордоном. 14 лютого 2022 року написав в ФБ, що війна почалась, і розпочав її Захід проти України, закликаючи своїх громадян залишити країну.

3 листопада 2022 року Верховна Рада позбавила Рабіновича депутатського мандату. За відповідну постанову проголосували 304 нардепи.

Вже, 1 серпня 203 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань і обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

Юрій Солод — у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" як її член за 47 округом (Донецька область).

У 2022 році пропустив всі засідання Ради під час війни.

У 2023 році стало відомо, що у ВР планують достроково позбавити Солода мандату. За інформацією Lb, Солод має російське громадянство.

Федір Христенко — у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" за виборчим округом №46 (Донецька область)

22 лютого 2022 року на засіданні ВР не голосував за засудження визнання РФ Л/ДНР і санкції проти РФ.

Після 24 лютого 2022 року приховує своє місце перебування, не з’являвся на засіданнях Верховної ради, не висловлювався у соціальних мережах.

Христенко разом з дружиною виїхали з України напередодні повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що майже всі вони вже втратили депутатський мандат.

Список тих, хто майже не голосував, тобто не натискали "за", "проти" чи "утримався"

Степан Івахів (взяв участь в 0,03% голосувань) — у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 21 округом (Волинська область). Член депутатської групи "За майбутнє".

У ніч з 11 на 12 березня 2022, як писали журналісти, Івахів та Сергій Мартиняк намагались залишити територію України через пункт пропуску "Устилуг". Їм обом вручили рішення про відмову.

За даними дослідження Степан Івахів пропустив 69% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року

Ігор Палиця (взяв участь у 2% голосувань) — у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання за виборчим округом №22 (м. Луцьк Волинської області) як самовисуванець та член партії "УКРОП".

За даними дослідження, Ігор Палиця пропустив 56% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Анжеліка Лабунська (взяла участь у 3% голосувань) — у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від ВО "Батьківщина" номером 13 у списку як членкиня партії. Вона пропустила 84% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Олександр Дубінський (взяв участь у 4% голосувань) — у 2019 році ведучий телеканалу 1+1 програми "Гроші" Дубінський був обраний депутатом Верховної Ради ("Слуга народу", 94 округ, Київщина). Він став членом однойменної фракції та був членом партії. За даними дослідження Олександр Дубинський пропустив 60% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Також, Народний депутат Олександр Дубинський, 9 серпня 2023 року, отримав підозру від генерального прокурора через свій виїзд за кордон.

До слова, 3 серпня у Службі безпеки інформували, що спільно з Генеральним бюро розслідувань проводять обшуки у одного з народних депутатів. У ЗМІ писали, що йдеться про Дубинського.

Вадим Столар (взяв участь у 6% голосувань) — у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 11 у списку як член партії. У 2021 році не виступив у ВРУ 9 жодного разу.

У 2022 році вийшов з фракції ОПЗЖ. Згодом вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".

У 2023 році Столар повернувся в Україну, відвідав засідання парламенту та не зміг знову виїхати з країни.

До слова, 1 лютого 2023 року, Служба безпеки України провела обшуки в представників будівельних компаній Києва, які підконтрольні одному з народних депутатів Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ, за даними "Української правди", йдеться про Вадима Столара.

Пізніше, 1 червня, у розслідування "Української правди" (УП) під назвою "Батальйон Монако" повідомили, що Вадим Столар орендує на Лазуровому березі маєток у районі для найбагатших — у комуні Сен-Жан-Кап-Ферра.

Анатолій Урбанський (взяв участь у 9% голосувань) — у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 143 округу (Одеська область) як безпартійний самовисуванець. Член депутатської групи "За майбутнє". Згідно з дослідженням Анатолій Урбанський пропустив 53% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

У Комітеті виборців України повідомили, що майже не голосували також Юлія Льовочкіна та Ігор Абрамович, які припинили свої повноваження.

Хто взяв показав найбільші показники участі на голосуваннях?

За даними КВУ, низка народних взяли участь майже в 100% голосувань:

Георгій Мазурашу, "Слуга Народу", взяв участь в 99,4% голосувань;

Володимир Захарченко, "Слуга Народу", 98%;

Дмитро Припутень, "Слуга Народу", 98% ;

Ігор Копитін, "Слуга Народу", 97%;

Андрій Клочко, "Слуга Народу", 97%;

Михайло Цимбалюк, ВО "Батьківщина", 97%;

Олександр Бакумов, "Слуга Народу", 96%;

Максим Заремський, "Слуга Народу", 96%;

Сергій Мандзій, "Слуга Народу", 96%;

Володимир Ватрас, "Слуга Народу", 95%.

"Всього з початку повномасштабного вторгнення відбулося 3395 голосувань, під час яких було прийнято понад 480 законів", — наголосили у "Комітеті виборців України".

Нагадаємо, що 2 серпня стало відомо, що Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народною депутаткою від політичної партії "Слуга народу" замість Юрія Арістова, який склав повноваження.

Раніше, 28 липня, Фокус у своєму матеріалі писав про заборону нардепам покидати територію України. Також Фокус зібрав усі офіційні коментарі стосовно цієї ситуації.