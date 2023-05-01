Судитимуть за держзраду: екснардепу від ОПЗЖ Волошину загрожує до 15 років в'язниці

За інформацією відомства, співробітники зібрали достатню доказову базу щодо підривної діяльності екснардепа проти України. Зокрема, задокументували факт заподіяння Олегом Волошиним умисних легких тілесних ушкоджень іншому громадянину.

Related video

Колишньому народному депутату від ОПЗЖ Олегу Волошину, що втік з України напередодні повномасштабного вторгнення РФ, загрожує 15 років ув'язнення. Про це 1 травня повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ спільно з ДБР змогли зібрати доказову базу на екснардепа Верховної Ради України ІХ скликання Олега Волошина, у якій підтверджено факт його активного сприяння військово-політичному керівництву Росії для проведення масштабної підривної діяльності проти України упродовж 2020-2021 років.

На підставі зібраних доказів до суду було направлено обвинувальний акт за двома статтями УК України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

У контррозвідці СБУ повідомляють, що Волошин, перебуваючи у забороненій в Україні партії ОПЗЖ, активно розповсюджував прокремлівські наративи про суспільно-політичну ситуацію в Україні, цілеспрямовано намагався маніпулювати громадською думкою українців на користь Росії. Волошин був викритий у публічному виправдовуванні створення та діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", також щодо нього задокументовано факт заподіяння умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

Відомо, що напередодні повномасштабного вторгнення фігурант кримінальної справи виїхав з України до Росії, де, ймовірно, ховається від правосуддя. Волошину загрожує до 15 років ув'язнення.

Українські прокурори планують клопотати про спеціальний судовий розгляд для того, щоб притягти Волошина до відповідальності за скоєні злочини проти України.

Нагадаємо, наприкінці січня народний депутат партії ОПЗЖ Олег Волошин вирішив скласти депутатський мандат та написав відповідну заяву.

10 лютого 2023 року Служба безпеки України повідомила Олегу Волошину про підозру у державній зраді.