Будут судить за госизмену: экс-нардепу от ОПЗЖ Волошину грозит до 15 лет тюрьмы

По информации ведомства, сотрудники собрали достаточную доказательную базу о подрывной деятельности экс-нардепа против Украины. В том числе задокументировали факт причинения Олегом Волошиным умышленных легких телесных повреждений другому гражданину.

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Бывшему народному депутату от ОПЗЖ Олегу Волошину, сбежавшему из Украины накануне полномасштабного вторжения РФ, грозит 15 лет тюремного заключения. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ совместно с ГБР смогли собрать доказательную базу на экс-нардепа Верховной рады Украины ІХ созыва Олега Волошина, в которых подтвержден факт его активного содействия военно-политическому руководству России для проведения масштабной подрывной деятельности против Украины в течение 2020-2021 гг.

На основании собранных доказательств в суд был направлен обвинительный акт по двум статьям УК Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 125 (нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

В контрразведке СБУ сообщают, что Волошин, находясь в запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, активно распространял прокремлевские нарративы об общественно-политической ситуации в Украине, целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинцев в интересах России. Волошин был уличен в публичном оправдывании создания и деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также был задокументирован факт причинения умышленных телесных повреждений другому гражданину.

Известно, что накануне полномасштабного вторжения фигурант уголовного дела выехал из Украины в Россию, где предположительно скрывается от правосудия. Волошину грозит до 15 лет тюрьмы.

Украинские прокуроры планируют ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для того, чтобы привлечь Волошина к ответственности за совершенные преступления против Украины.

Напомним, в конце января народный депутат партии ОПЗЖ Олег Волошин решил сложить депутатский мандат и написал соответствующее заявление.

10 февраля 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Олегу Волошину о подозрении в государственной измене.