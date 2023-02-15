"Через здоров'я та сімейні обставини": нардепи Королевська та Солод вирішили скласти мандати

Заяви, підписані нардепами, датовані від 22 січня. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив сподівання, що незабаром таку ініціативу виявлять "інші втікачі".

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Народні депутати від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" Наталія Королевська та Юрій Солод подали заяви про складання мандата. Про це 15 лютого повідомив речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, заяви Наталії Королевської та Юрія Солода про складання депутатських мандатів надійшли до парламенту. Документи, підписані нардепами від забороненої ОПЗЖ, датовані від 22 січня.

"Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться законним способом, згідно з Конституцією України. Очікуємо на заяви інших втікачів", — додав Стефанчук.

У заявах сказано, що Наталія Королевська вирішила скласти свій мандат "за станом здоров'я та через сімейні обставини". У її чоловіка Юрія Солода у документі вказано аналогічну причину — "сімейні обставини".

[ + – ] Наталія Королевська та Юрій Солод вирішили скласти депутатські мандати

Нагадаємо, що на початку лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував "кадрові чистки" у Верховній Раді. За словами політика, під час наступного пленарного тижня парламентарі планують позбавити мандатів депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина, Наталю Королевську та Юрія Солода.

Також повідомлялося, що у січні у Верховній Раді завершили збір підписів за позбавлення мандату народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ. Під документом свої підписи залишили 160 парламентаріїв, після чого ініціативу передали спікеру ВРУ Руслану Стефанчуку для включення процедури до порядку денного пленарного тижня.