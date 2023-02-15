"Из-за здоровья и семейных обстоятельств": нардепы Королевская и Солод решили сложить мандаты

Заявления, подписанные нардепами, датированы от 22 января. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду, что в скором времени подобную инициативу проявят "другие беглецы".

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Народные депутаты от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская и Юрий Солод подали заявления о сложении мандата. Об этом 15 февраля сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, заявления Натальи Королевской и Юрия Солода о сложении депутатских мандатов поступили в парламент. Документы, подписанные нардепами от запрещенной ОПЗЖ, датированы от 22 января.

"Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины. Ожидаем заявления других беглецов", — добавил Стефанчук.

В заявлениях сказано, что Наталья Королевская решила сложить свой мандат "по состоянию здоровья и из-за семейных обстоятельств". У ее мужа Юрия Солода в документе указана аналогичная причина — "семейные обстоятельства".

[ + – ] Наталья Королевская и Юрий Солод решили сложить депутатские мандаты

Напомним, что в начале февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал "кадровые чистки" в Верховной Раде. По словам политика, во время следующей пленарной недели парламентарии планируют лишить мандатов депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ — Олега Волошина, Наталью Королевскую и Юрия Солода.

Также сообщалось, что в январе в Верховной Раде был завершен сбор подписей за лишение мандата народных депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ. Под документом свои подписи оставили 160 парламентариев, после чего инициатива была передана спикеру ВРУ Руслану Стефанчуку для включения процедуры в повестку дня пленарной недели.