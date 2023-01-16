Лишение мандатов нардепов ОПЗЖ: в Раде собрали необходимые подписи (документ)

По словам нардепа от партии "Слуга народа" Олега Дунды, который и организовал сбор подписей, теперь последнее слово осталось за руководством украинского парламента.

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Народные депутаты собрали необходимые 150 подписей для того, чтоб лишить мандатов парламентариев из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Об этом сообщил нардеп Олег Дунда в своем Телеграм-канале в понедельник, 16 января.

"Сто пятьдесят подписей по вопросу лишения мандатов ОПЗЖ собраны. Теперь вопрос к руководству парламента. Буду информировать", — написал парламентарий от "Слуги народа".

Он также показал несколько страниц документа, под которым поставили подписи его коллеги по парламенту.

Он адресован главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку

"В связи с настоятельной необходимостью окончательного решения вопроса статуса депутатов всех уровней по результатам принятия судом решения о запрете некоторых политических партий, прошу рассмотреть возможность включение в повестку дня ближайшего пленарного заседания Верховной Рады таких законопроектов", — говорится в тексте обращения.

Ниже следует список, состоящий из шести проектов законов.

Документ подписан народным депутатом Сергеем Рудыком.

Согласно установленной законом процедуре, теперь обращении нардепов рассмотрит спикер парламента Руслан Стефанчук. Он должен принять решение, включать ли указанные в документе вопросы в повестку дня на ближайшем пленарном заседании.

[ + – ] Нардепы собрали подписи для того, чтоб лишить парламентариев из ОПЗЖ мандатов [ + – ] Нардепы собрали подписи для того, чтоб лишить парламентариев из ОПЗЖ мандатов

Напомним, в начале января нардеп Александр Федиенко обвинил коллегу по фракции в "фейковом" сборе подписей для изгнания ОПЗЖ из Рады. По его словам, Олег Дунда пытался провести процедуру с нарушением закона.

Фокус также писал, что 1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении мандата всех нардепов ОПЗЖ. Автором петиции стал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. К моменту ответа главы государства она набрала более 30 тысяч голосов.