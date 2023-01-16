Позбавлення мандатів нардепів ОПЗЖ: у Раді зібрали необхідні підписи (документ)

За словами нардепа від партії "Слуга народу" Олега Дунди, який і організував збір підписів, наразі останнє слово залишилося за керівництвом українського парламенту.

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Народні депутати зібрали необхідні 150 підписів для того, щоб позбавити мандатів парламентаріїв із партії "Опозиційна платформа — За життя". Про це повідомив нардеп Олег Дунда у своєму Телеграм-каналі в понеділок, 16 січня.

"Сто п'ятдесят підписів щодо питання позбавлення мандатів ОПЗЖ зібрано. Тепер питання до керівництва парламенту. Інформуватиму", — написав парламентарій від "Слуги народу".

Він також показав кілька сторінок документа, під яким поставили підписи його колеги з парламенту.

Він адресований голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку.

"У зв'язку з нагальною необхідністю остаточного вирішення питання статусу депутатів усіх рівнів за результатами ухвалення судом рішення про заборону деяких політичних партій, прошу розглянути можливість включення до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради такі законопроєкти", — йдеться в тексті звернення.

Нижче наведено список, що складається з шести проєктів законів.

Документ підписаний народним депутатом Сергієм Рудиком.

Відповідно до встановленої законом процедури, тепер звернення нардепів розгляне речник парламенту Руслан Стефанчук. Він має ухвалити рішення, чи включати зазначені в документі питання до порядку денного на найближчому пленарному засіданні.

[ + – ] Нардепи зібрали підписи для того, щоб позбавити парламентаріїв із ОПЗЖ мандатів [ + – ] Нардепи зібрали підписи для того, щоб позбавити парламентаріїв із ОПЗЖ мандатів

Нагадаємо, на початку січня нардеп Олександр Федієнко звинуватив колегу з фракції у "фейковому" зборі підписів для вигнання ОПЗЖ із Ради. За його словами, Олег Дунда намагався провести процедуру із порушенням закону.

Фокус також писав, що 1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандату всіх нардепів ОПЗЖ. Автором петиції став нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. На момент відповіді глави держави вона набрала понад 30 тисяч голосів.