"Слуга" звинуватив колегу по фракції у "фейковому" зборі підписів для вигнання ОПЗЖ із Ради

Ініціатор збору підписів Олег Дунда, як вважає його колега з політсили Олександр Федієнко, намагається провести процедуру з порушенням закону — ініціатива суперечить статті 81 Конституції України, чим можуть скористатися представники ОПЗЖ та "Опоблоку".

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Позбавлення мандатів депутатів Верховної Ради від заборонених проросійських партій, порушуючи законодавство, дозволить їм заблокувати це рішення через Конституційний суд. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив парламентарій від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Зокрема, він вирішив прокоментувати відповідь на запит Руху ЧЕСНО, який було відправлено ініціатору збору підписів депутату від президентської фракції Олегу Дунді. У матеріалі йшлося, що Олександр Федієнко, як і ще майже 70 нардепів, відмовляються позбавляти мандатів представників ОПЗЖ та "Опозиційного блоку".

За його словами, подібна інформація від Руху ЧЕСНО не відповідає дійсності та формує негативне ставлення до виконання ним представницьких функцій народного депутата.

Олександр Федієнко запевняє, що підтримує ініціативу позбавлення мандатів депутатів Верховної Ради, обраних від заборонених проросійських партій. Однак подібну процедуру необхідно проводити відповідно до законодавства, щоб колеги не мали можливості оскаржити рішення через Конституційний суд.

Федієнко, коментуючи публікацію ЧЕСНО, назвав ініціатора збору підписів Олегу Дунду "г*вном", який раніше був членом Партії регіонів та "Відродження", а зараз "намагається заблокувати процес зі зняття мандатів у депутатів від ОПЗЖ та врятувати своїх годувальників".

[ + – ] Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда Фото: Facebook

"На жаль, навіть у нашій фракції є ось такий пан Олег Дунда, у минулому представник Партії регіналів і Відродження, який намагається загальмувати юридичну історію, щоб викинути ОПЗЖ із Верховної Ради. Дунду не я обирав, на жаль, г*вно воно таке. Звертаю увагу, що виконання представницьких функцій народним депутатом має здійснюватися з неухильним дотриманням Конституції України, запропонований у зверненні формат позбавлення мандатів осіб, обраних від ОПЗЖ, прямо суперечить статті 81 Конституції України. Це, зі свого боку, дає їм право звертатися до Конституційного суду для захисту своїх прав", — продовжив Федієнко, озвучуючи позицію щодо позбавлення мандатів депутатів від заборонених проросійських партій.

Нардеп зазначив, що в червні 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7424, яким пропонується у встановлений Конституцією спосіб позбавлення депутатів від заборонених проросійських партій брати участь у роботі парламенту. За словами Федієнка, він підтримує зазначений документ, поданий його колегою Ігорем Фрісом, однак у публікації ЧЕСНО ця інформація не була оприлюднена.

Підсумовуючи, парламентар від "Слуги народу" висловив думку, що Верховна Рада вдасться законним шляхом позбавити мандатів депутатів від заборонених проросійських партій, щоб вони не змогли оскаржити рішення в Конституційному суді.

На момент публікації матеріалу ініціатор збору підписів Олег Дунда не відреагував на звинувачення свого колеги щодо фракції Олександра Федієнка.

[ + – ] Олега Дунду розкритикували за збір підписів для вигнання депутатів від ОПЗЖ [ + – ] Олега Дунду розкритикували за збір підписів для вигнання депутатів від ОПЗЖ [ + – ] Олега Дунду розкритикували за збір підписів для вигнання депутатів від ОПЗЖ

Зазначимо, що 4 січня Рух ЧЕСНО опублікував відповідь на запит, відправлений ініціатору збору підписів парламентарію від фракції "Слуга народу" Олегу Дунді, в якому говорилося, що майже 70 чинних нардепів відмовляються виганяти з Верховної Ради депутатів, обраних від заборонених проросійських Опозиційний блок.

Також повідомлялося, що напередодні Нового року Офіс генпрокурора ініціював розслідування щодо народних депутатів із забороненої партії ОПЗЖ.