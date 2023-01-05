"Слуга" обвинил коллегу по фракции в "фейковом" сборе подписей для изгнания ОПЗЖ из Рады

Инициатор сбора подписей Олег Дунда, как считает его коллега по политсиле Александр Федиенко, пытается провести процедуру с нарушением закона — инициатива противоречит статье 81 Конституции Украины, чем могут воспользоваться представители ОПЗЖ и "Оппоблока".

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Лишение мандатов депутатов Верховной Рады от запрещенных пророссийских партий в нарушение законодательства позволит им заблокировать это решение через Конституционный суд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил парламентарий от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

В частности, он решил прокомментировать ответ на запрос Движения ЧЕСНО, который был направлен инициатору сбору подписей депутату от президентской фракции Олегу Дунде. В материале говорилось, что Александр Федиенко, как и еще почти 70 нардепов отказываются лишать мандатов представителей ОПЗЖ и "Оппозиционного блока".

По его словам, подобная информация от Движения ЧЕСНО не соответствует действительности и формирует негативное отношение для выполнения им представительских функций народного депутата.

Александр Федиенко заверяет, что поддерживает инициативу лишения мандатов депутатов Верховной Рады, которые были избраны от запрещенных пророссийских партий. Однако, подобную процедуру необходимо проводить в соответствии с законодательством, чтобы у коллег не было возможности оспорить решение через Конституционный суд.

Федиенко, комментируя публикацию ЧЕСНО, назвал инициатора сбора подписей Олегу Дунду "г*вном", который ранее являлся членом Партии регионов и "Відродження", а сейчас "пытается заблокировать процесс по снятию мандатов у депутатов от ОПЗЖ и спасти своих кормильцев".

[ + – ] Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда Фото: Facebook

"К сожалению, даже в нашей фракции есть вот такой господин Олег Дунда, в прошлом представитель Партии региналов и Відродження, который пытается затормозить юридическую историю, чтобы выбросить ОПЗЖ из Верховной Рады. Дунду не я выбирал, к сожалению, г*вно оно такое. Обращаю внимание, что выполнение представительных функций народным депутатом должно осуществляться с неукоснительным соблюдением Конституции Украины. Предложенный в обращении формат лишения мандатов лиц, избранных от ОПЗЖ, прямо противоречит ст. 81 Конституции Украины. Это, в свою очередь, дает им право обращаться в Конституционный суд для защиты своих прав", — продолжил Федиенко, озвучивая позицию по лишению мандатов депутатов от запрещенных пророссийских партий.

Нардеп отметил, что в июне 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7424, которым предлагается в установленный Конституцией способ лишения депутатов от запрещенных пророссийских партий брать участие в работе парламента. По словам Федиенко, он поддерживает указанный документ, поданный его коллегой Игорем Фрисом, однако в публикации ЧЕСНО эта информация не была обнародована.

Подытоживая, парламентарий от "Слуги народа" выразил мнение, что Верховной Раде удастся законным путем лишить мандатов депутатов от запрещенных пророссийских партий, чтобы они не смогли обжаловать решение в Конституционном суде.

На момент публикации материала инициатор сбора подписей Олег Дунда не отреагировал на обвинения своего коллеги по фракции Александра Федиенко.

[ + – ] Олега Дунду раскритиковали за сбор подписей для изгнания депутатов от ОПЗЖ [ + – ] Олега Дунду раскритиковали за сбор подписей для изгнания депутатов от ОПЗЖ [ + – ] Олега Дунду раскритиковали за сбор подписей для изгнания депутатов от ОПЗЖ

Отметим, что 4 января Движение ЧЕСНО опубликовало ответ на запрос, направленный инициатору сбору подписей парламентарию от фракции "Слуга народа" Олегу Дунде, в котором говорилось, что около 70 действующих нардепов отказываются выгонять из Верховной Рады депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий ОПЗЖ и "Оппозиционный блок".

Также сообщалось, что накануне Нового года Офис генпрокурора инициировал расследование в отношении народных депутатов из запрещенной партии ОПЗЖ.