Инициатива Украины: Зеленский и Вучич проведут переговоры в Греции, — СМИ

Сербский президент ожидает, что разговор получится хорошим и открытым. В частности он планирует посвятить время ситуации в Косово.

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Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Афинах. Об этом сообщает издание РТС 21 августа.

В Греции пройдет неформальный саммит стран Западных Балкан, куда и прибыл украинский глава государства Владимир Зеленский.

Его коллега Александр Вучич отметил, что встреча действительно состоится и это была инициатива украинской стороны. Они собираются обсудить ряд вопросов, которые связаны не только с войной РФ против Украины, но и с ситуацией в Косово.

"У меня будет с ним двусторонняя встреча, поэтому я сяду и поговорю с Зеленским в частном порядке обо всем, что происходило в последнее время в Республике Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и все другие вопросы", — говорит Александр Вучич.

Отдельно президент Сербии выразил надежду, что разговор с украинским коллегой получится хорошим и открытым.

В последний раз лидеры стран виделись в начале лета во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове. Тогда Александр Вучич отметил, что у них был короткий, но хороший разговор. При этом, позиция Белграда не изменилась и санкции против РФ они вводить не стали.

"Решение о санкциях против России принимают граждане Сербии через свое руководство, и когда мы говорим о санкциях, мы свое решение приняли в марте 2022 года и высказали свою позицию. Никогда вы не можете изменить чью-либо позицию одним разговором. У Сербии своя политика", — заявил Александр Вучич.

Напомним, 9 августа сообщалось, что президент Сербии пригрозил Украине на случай признания независимости Косово. По его словам, Украина остается для них дружественным государством, однако если Киев примет решение, которое не понравится Белграду, то последует резкая реакция.