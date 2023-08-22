Хороший и открытый разговор: Зеленский встретился с президентом Сербии (фото)

По словам украинского лидера, на неформальном саммите балканских стран затронули тему двусторонних отношений сербского и украинского народов в Европе. Сербский президент Александр Вучич, в свою очередь, повторил, что уважает территориальную целостность Украины.

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Во вторник, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан. Во время беседы Вучич подтвердил, что Сербия с уважением относится к территориальной целостности Украины. Об этом сербский лидер рассказал в Instagram.

По его оценкам, разговор с украинским коллегой был хорошим и открытым, обсуждали темы, которые важны для мирового сообщества, Украины и Сербии.

Владимир Зеленский на встрече с Александром Вучичем

"Мы обсудили события в Украине, Косово и Метохии, и я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины", — сказал Вучич, добавив, что этот вопрос недвусмысленно обсуждается "с начала конфликта".

Владимир Зеленский на встрече с Александром Вучичем

Президент Зеленский, в свою очередь, тоже положительно отозвался о встрече с сербским лидером.

Со слов Зеленского, обсуждались вопросы, связанные с Уставом ООН и нерушимостью границ, а также затронули тему будущих взаимоотношений сербского и украинского народов в Европе и развития двусторонних взаимоотношений, что в интересах обеих стран.

Напомним, что встреча лидеров Украины и Сербии была инициирована украинской стороны. Помимо вопросов, касающихся войны в Украине, стороны должны были обсудить и вопрос Косово.

Также сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич в конце июня обвинил Запад в организации мятежа Пригожина. С его слов, он не сомневается в том, что западные страны извне способствовали основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, так как у них были большие ожидания от военного переворота.

По оценкам Соединенных Штатов, Западные Балканы тяжело отравлены российской пропагандой, которую тиражируют сербские медиа. По словам руководителя Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте США Джеймса Рубина, РФ все еще предпринимает попытки расколоть Европу. В балканских странах российская дезинформация преимущественно транслируется посредством масс-медиа Сербии.