Территориальные претензии Украины: как удавалось сохранить свою целостность

Первые заявления о территориальных претензиях России к Украине начались еще летом 1991 года — пресс-секретарь президента Российской Федерации Павел Вощанов во время выступления по телевидению заявил, что границы со всеми республиками могут быть пересмотрены.

Related video

Украина могла потерять свои территории значительно раньше, чем в 2014 году. И тотальное большинство случаев были связаны с агрессивными действиями России. О том, когда и при каких условиях звучали территориальные претензии, говорится в материале Фокуса "Территориальные претензии. Пять историй, когда Украина могла потерять суверенитет и целостность", который будет опубликован уже в ближайшее время.

В этом материале Фокус собрал пять событий из истории, во время которых Украина считала, что могла потерять свои территории, или потеряла те, которые были установлены во время провозглашения независимости.

Первые заявления о территориальных претензиях России к Украине начались еще летом 1991 года. 26 августа, то есть через два дня после провозглашения независимости, пресс-секретарь президента Российской Федерации Павел Вощанов во время выступления по телевидению заявил, что границы со всеми республиками могут быть пересмотрены — Россия как правопреемница может выдвинуть территориальные претензии к тем, кто отделился. Тогда же один из лидеров демократического движения в СССР, а позже горячий сторонник Путина и российского империализма Гавриил Попов сказал, что территориями России надо считать Крым, Донбасс, Харьковскую, Одесскую и Приднестровье.

После этого была реальная попытка захвата Крыма в 1994 году, когда президентом полуострова стал пророссийский политик Юрий Мешков, который пытался договориться с Москвой. После — острова Тузла в 2003 году: РФ собиралась высадить украинский десант.

Также мы вспоминаем о споре с Румынией за статус острова Змеиный в Черном море. По решению Международного суда ООН он де-юре был признан судом островом, но таким маленьким, что его нельзя считать береговой линией Украины, чтобы делимитировать исключительные экономические зоны. Эксперты, которые говорили о поражении Украины, отмечали: Украина потеряла более десятка тысяч квадратных километров своей территории. Те, кто назвал решение компромиссным, отмечали: спорные километры украинскими трудно было назвать на законных основаниях.

Напомним, Фокус уже писал, как вернуть территории Украины в границах 1991 года. В частности, для этого нужно будет решить не одну проблему (вывод российских войск с территории Украины), а нужно будет разделить ее на три этапа.