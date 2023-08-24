Борьба с ВИЧ и реадмиссия: Украина расторгла еще три соглашения с РФ и СНГ

Как ранее заявлял спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, Украина не может расторгнуть все соглашения, заключенные с Россией и Беларусью, поскольку некоторые из них касаются прав человека.

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Верховная Рада Украины денонсировала еще три соглашения с Россией и Содружеством независимых государств (СНГ). Они касаются вопросов борьбы с распространением ВИЧ, реадмиссии и продвижения товаров и услуг на национальные рынки. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он уточнил, что расторгнуто соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о реадмиссии, подписанное в 2012 году в Москве. "Реадмиссия" — это обязательства государств по отношению друг к другу, закрепленные в международных соглашениях, принять обратно своих граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одного из государств, являющихся сторонами таких договоров, или лиц, прибывших законно, но потерявших основания для легального пребывания.

Также Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Кроме того, Верховная Рада проголосовала за проект закона №0221, которым прекращается действие Соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве в области предупреждения распространения болезни, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Отметим, что с началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над расторжением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. В прошлом году спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться — они касаются прав человека.

Напомним, 10 апреля ВР проголосовала за прекращение действия двух соглашений с Российской Федерацией и одного с Республикой Беларусь. В первом документе речь шла о порядке пересечения украинско-российской государственной границы для жителей приграничных областей двух стран. Второе касалось проведения согласованной политики в определении транспортных тарифов. А третье — прекращения действия соглашения между Кабмином Украины и белорусским правительством о сотрудничестве в области технической защиты информации.

31 января Украина вышла из двух межправительственных соглашений с Россией о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и производства авиационной техники.