Украина разорвала еще два соглашения с РФ: о чем они были

Украина и Россия больше не смогут использовать возможности друг-друга в сферах строительства и ремонта пассажирских и грузовых самолетов.

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Украина вышла из двух межправительственных соглашений с Россией о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и производства авиационной техники. Об этом сообщил 31 января представитель Кабмина в Верховной раде Украины Тарас Мельничук в своем официальном Телеграм-канале.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта", — написал Мельник.

Этот документ страны подписали 12 января 1994 года. Он вступил в силу 2 марта 1995 года. Состоит из 28 статей и дополнения к ним.

Кроме того, Украина вышла из соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники.

Это соглашение страны подписали еще 8 февраля 1993 года. Документ состоит из 13 статей.

Теперь наша страна не будет поставлять РФ необходимые для производства самолетов металлы, электронику, проводники и нефтепродукты. Это касается также производства и ремонта военных самолетов.

Напомним, в конце декабря 2022 года РФ вышла из соглашения с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий. Соглашение между правительством РФ и Кабинетом министров Украины действовало с мая 2000 года. До этого решения Украина разорвала с РФ соглашение о сотрудничестве в сфере образования в СНГ.

Фокус также писал, что в июне 2022 года Украина отменила два ядерных соглашения с РФ. Решение приняли из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора на нашу территорию и необходимости обеспечить ядерную безопасность Украины.