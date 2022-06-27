Ради безопасности: Украина отменила два ядерных соглашения с РФ

Решение приняли из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора на нашу территорию и необходимости обеспечить ядерную безопасность Украины.

Украина прекратила действие международных договоров, касающихся сотрудничества нашего государства и России в области ядерной безопасности. Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования.

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В профильной организации уточнили, что утратило силу Соглашение о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью. Его подписали в Вене 19 сентября 1996 года.

Также Украина прекратила действие Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях. Представители нашей страны подписали его с РФ в Москве 14 августа 2002 года.

Такое решение связано с военной агрессией России против Украины и отстаиванием ядерной безопасности нашего государства.

Соответствующий приказ 24 июня подписал и.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

По словам представителей Государственной инспекции ядерного регулирования, документ был согласован с Министерством иностранных дел Украины, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как мы писали ранее, 24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией после начала полномасштабного вторжения и ракетных обстрелов ряда украинских городов.

А годом ранее, в феврале 2021 года, Украина вышла из двух договоров СНГ, связанных с воздушным пространством. Следовательно, наша страна уже год не позволяет Вооруженным силам Азербайджана, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана использовать воздушное пространство Украины.