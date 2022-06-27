Заради безпеки: Україна скасувала дві ядерні угоди з РФ

Рішення ухвалили через повномасштабне вторгнення країни-агресора на нашу територію та необхідність забезпечити ядерну безпеку України.

Україна припинила дію міжнародних договорів щодо співпраці нашої держави та Росії в галузі ядерної безпеки. Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У профільній організації уточнили, що втратила чинність Угода про співпрацю між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою. Її підписали у Відні 19 вересня 1996 року.

Також Україна припинила дію Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної та радіаційної безпеки про обмін інформацією та співробітництво у сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії з мирною метою. Представники нашої країни підписали її з РФ у Москві 14 серпня 2002 року.

Таке рішення пов'язане з військовою агресією Росії проти України та відстоюванням ядерної безпеки нашої держави.

Відповідний наказ 24 червня підписав в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Коріков.

За словами представників Державної інспекції ядерного регулювання, документ було погоджено з Міністерством закордонних справ України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як ми писали раніше, 24 лютого Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією після початку повномасштабного вторгнення та ракетного обстрілу низки українських міст.

А роком раніше, у лютому 2021 року, Україна вийшла з двох договорів СНД, пов'язаних із повітряним простором. Відтак наша країна вже рік не дозволяє Збройним силам Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану використовувати повітряний простір України.