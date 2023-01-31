Україна розірвала ще дві угоди з РФ: про що вони були

Україна та Росія більше не зможуть використати можливості одна одної у сферах будівництва та ремонту пасажирських і вантажних літаків.

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Україна вийшла з двох міжурядових угод із Росією щодо співробітництва у сфері повітряного транспорту й виробництва авіаційної техніки. Про це повідомив 31 січня представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Припинено дію угоди між урядом України й урядом РФ про повітряне сполучення та співробітництво в галузі повітряного транспорту", — написав Мельник.

Цей документ підписали 12 січня 1994 року. Він набув чинності 2 березня 1995 року. Складається з 28 статей і доповнення до них.

Крім того, Україна вийшла з угоди між урядом РФ і урядом України про принципи співробітництва в галузі виробництва та постачання авіаційної техніки.

Цю угоду країни підписали ще 8 лютого 1993 року. Документ складається з 13 статей.

Тепер наша країна не постачатиме РФ необхідні для виробництва літаків метали, електроніку, провідники та нафтопродукти. Це стосується також виробництва та ремонту військових літаків.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року РФ вийшла з угоди з Україною про взаємне визнання дипломів і вчених звань. Угода між урядом РФ і Кабінетом Міністрів України діяла з травня 2000 року. До цього рішення Україна розірвала з РФ угоду про співробітництво у сфері освіти в СНД.

Фокус також писав, що в червні 2022 року Україна скасувала дві ядерні угоди з РФ. Рішення ухвалили через повномасштабне вторгнення країни-агресора на нашу територію та необхідність забезпечити ядерну безпеку України.