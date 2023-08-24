Путин уже привел Россию от авторитаризма к классическому тоталитаризму, — эксперт

Политический эксперт Виктор Бобыренко считает, что ликвидация Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина является показательным наказанием для запугивания российского свободомыслия и оппозиции из разных политических лагерей.

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По словам политического эксперта Виктора Бобыренко, Путин окончательно перешел к режиму — "с нами или против нас". Ликвидация Пригожина стала символом этим изменений. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу для материала"Начало тоталитаризма. Зачем Путин разрешил ликвидацию Пригожина и кому достанется "Вагнер".

"Это было показательное наказание, как говорят в России — чтобы другим и подавно не было. Что мы видим сейчас, кремлевский режим показал, что будут бить всю оппозицию, независимо от ее политической ориентации. Тут и либеральный Навальный и радикально настроенные представители партии войны Гиркин и Пригожин. Все будет показано так, что Путин и его окружение не имеют отношения к ликвидации Пригожина, но все все все хорошо понимают", — говорит он Фокусу.

По словам эксперта, эта ликвидация стала той точкой перехода России от авторитаризма к полному тоталитаризму.

"Теперь остается только один выбор — либо стать в строй верных путинцев, либо быть уничтоженным. Уже мало просто любить Путина, нужно это делать после каждого избиения", — объясняет Бобыренко.

Напомним, 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находилось десять человек — семь пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента погибли все. От российских официальных лиц известно, что все пассажиры рейса были представителями ЧВК "Вагнер", в частности Пригожин и Дмитрий Уткин (тот самый Вагнер). Примечательно, что с момента неудачной попытки мятежа Пригожина и "похода на Москву" прошло ровно два месяца. Безопасность вагнеровцам гарантировал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее, 21 августа, Евгений Пригожин записал свое первое обращение после неудачного военного мятежа на территории России. В нем глава ЧВК "Вагнер" рассказал о деятельности бойцов в Африке.