Путін уже привів Росію від авторитаризму до класичного тоталітаризму, — експерт

Політичний експерт Віктор Бобиренко вважає, що ліквідація Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна є показовим покаранням для залякування російського вільнодумства й опозиції з різних політичних таборів.

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За словами політичного експерта Віктора Бобиренка, Путін остаточно перейшов до режиму "з нами або проти нас". Ліквідація Пригожина стала символом цим змін. Про це він розповів в коментарі Фокус для матеріалу "Початок тоталітаризму. Навіщо Путін дозволив ліквідацію Пригожина та кому дістанеться "Вагнер".

"Це було показове покарання, як кажуть у Росії — "чтобы другим и подавно не было". Що ми бачимо зараз: кремлівський режим показав, що битиме всю опозицію, незалежно від її політичної орієнтації. Тут і ліберальний Навальний і радикально налаштовані представники партії війни Гіркін і Пригожин. Усе буде показано так, що Путін і його оточення не мають стосунку до ліквідації Пригожина, але всі все добре розуміють", — говорить він Фокусу.

За словами експерта, ця ліквідація стала тією крапкою переходу Росії від авторитаризму до повного тоталітаризму.

"Тепер залишається лише один вибір — або стати в стрій вірних путінців, або бути знищеним. Уже мало просто любити Путіна, потрібно це робити після кожного побиття", — пояснює Бобиренко.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак Embraer Legacy 600, що належав засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебувало десять осіб — семеро пасажирів і троє членів екіпажу. В результаті інциденту загинули всі. Від російських офіційних осіб відомо, що всі пасажири рейсу були представниками ПВК "Вагнер", зокрема Пригожин і Дмитро Уткін (той самий Вагнер). Примітно, що від моменту невдалої спроби заколоту Пригожина та "походу на Москву" минуло рівно два місяці. Безпеку вагнерівцям гарантував особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Раніше, 21 серпня, Євген Пригожин записав своє перше звернення після невдалого військового заколоту на території Росії. У ньому голова ПВК "Вагнер" розповів про діяльність бійців в Африці.